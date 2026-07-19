Yildiz-Celik alla Continassa: Juve, primi rientri nazionali post Mondiale. Il programma e le ultime

Iniziano a esserci i primi rientri di spessore alla Continassa. Archiviata la prima amichevole stagionale con lo 0-0 contro il Basilea dell'ex Lichtsteiner , i bianconeri tornati a lavorare allo Juventus Training Center agli ordini di Luciano Spalletti . L'allenatore di Certaldo aspetta i tanti calciatori che hanno preso parte alla Coppa del Mondo. Il primo che rientrerà è Kenan Yildiz , atteso domani al J|Medical per i primi test fisici. Con lui ci sarà anche l'ultimo acquisto estivo, Zeki Celik .

Yildiz e Celik alla Continassa

Lunedì 20 luglio, Kenan Yildiz e Zeki Celik sono attesi alla Continassa. Il classe 2005 si sottoporrà ai test fisici e atletici al J|Medical, con particolare attenzione al ginocchio che gli ha dato diversi problemi prima nella parte finale della scorsa stagione con la maglia bianconera e poi nel deludente Mondiale con la Turchia.

Con lui ci sarà anche Zeki Celik. La Juventus ha chiuso il secondo colpo con un vero e proprio blitz, inserendosi nella trattativa tra il turco e la Roma per il rinnovo. Dopo le visite mediche segrete e l'annuncio ufficiale, il classe 1997 inizierà così la sua nuova avventura a tinte bianconere. Sarà l'occasione anche per ringraziare la stellina ventunenne, che nei giorni scorsi lo ha accolto con un messaggio di benvenuto come ammesso ai canali ufficiali bianconeri. Al termine della seconda settimana di allenamenti, i bianconeri giocheranno una nuova amichevole contro il Nizza, in programma venerdì 31 luglio.

I prossimi rientri e le ultime dalla Continassa

Dopo Kenan Yildiz e Zeki Celik, Luciano Spalletti aspetta gli altri bianconeri impegnati al Mondiale. Il prossimo sarà Teun Koopmeiners, poi si attendono Gleison Bremer, Francisco Conceiçao e Weston McKennie fino ad arrivare a Nico Gonzalez, impegnato stasera nella finale contro la Spagna.

Alla Continassa, intanto, Jeff Ekhator dovrebbe sottoporsi a esami strumentali per capire l'entità del problema fisico accusato nell'amichevole contro il Basilea. Rimane monitorato Khephren Thuram, alle prese con una sindrome femoro-rotulea al ginocchio destro.

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