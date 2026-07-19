Ve lo ricordate? Decise la finale dei Mondiali, ora spunta il retroscena: "Parlavo con la Juve"

C’è un nome che è rimasto scolpito nella storia dei Mondiali per un istante destinato all’eternità. Un gol arrivato a pochi minuti dalla fine di una finale leggendaria tra Germania e Argentina, capace di cambiare per sempre la carriera di un giovane talento tedesco. Oggi, a distanza di anni, quel protagonista torna a parlare di quella notte e rivela dettagli mai raccontati. Tra sogni sfiorati, trasferimenti mancati e incontri con grandi campioni, emerge anche un retroscena che riguarda la Juventus.
Gotze e la rivelazione: "Quel gol ha cambiato tutto"
Il protagonista della storia è Mario Gotze, autore del gol decisivo nella finale del Mondiale 2014 tra Germania e Argentina. Il centrocampista tedesco ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera in un’intervista concessa a The Athletic. Il classe 1992, oggi all’Eintracht Francoforte, ha parlato delle pressioni del calcio moderno, dei trofei conquistati e delle occasioni che avrebbero potuto cambiare il suo percorso.
Quel sinistro contro l'Albiceleste resta il simbolo della sua carriera, ma Gotze ha spiegato come il cammino verso quel trionfo sia stato tutt’altro che semplice: "Quel gol ha cambiato tutto, ma guardando indietro non è stato così semplice. Ero il più giovane, sono finito in panchina dopo le prime partite e ho vissuto un’esperienza diversa: se vinci la finale resti campione del mondo, ma il percorso all'interno del torneo è stato completamente differente".
Klopp e Tuchel, due maestri con metodi completamente diversi
Nel corso della sua carriera Gotze ha lavorato con alcuni degli allenatori più importanti del calcio moderno. Tra questi ci sono Klopp e Tuchel, due tecnici che hanno lasciato un segno profondo nella sua crescita. Due filosofie differenti, ma entrambe importanti nella formazione del centrocampista: "Klopp capiva come gestire le persone in modo perfetto, facendoci performare oltre il 100%. Tuchel invece era diverso, un ottimo stratega che ha saputo evolversi nel tempo: al Dortmund era al suo secondo anno e doveva ancora imparare a gestire le dinamiche di un club, ma tecnicamente era molto intelligente". Parole che raccontano il percorso di un giocatore passato dalla gloria mondiale alle difficoltà del calcio d’élite, sempre accompagnato dall’influenza dei grandi allenatori incontrati lungo il cammino.
Messi, la finale del 2014 e il ricordo indelebile
La notte di Finale del campionato mondiale di calcio 2014 è rimasto il momento più iconico della carriera di Gotze. Entrato in campo nel secondo tempo, il talento tedesco è riuscito a trovare il gol della vittoria ai supplementari, lasciando senza risposta l’Argentina di Lionel Messi. Nonostante quella rete ha consegnato alla Germania il quarto titolo mondiale, Gotze ha ricordato anche le difficoltà vissute durante il torneo. Il rapporto di stima verso la Pulce, però, non è mai cambiato: "Messi è unico nel suo genere, è quasi impossibile spiegare come riesca a performare ancora oggi a questo livello. È stato il mio idolo, gli ho chiesto una foto dopo la finale e penso che per lui andasse bene: è l'unica persona che può permettersi di gestire la partita camminando, facendosi trovare pronto nel momento decisivo". Quella fotografia scattata dopo la finale è diventata uno dei ricordi più curiosi e simbolici di quella serata.
Il retroscena sulla Juventus: "Stavo parlando con loro"
Dopo l’esperienza al Bayern Monaco, conclusa nel 2016, Gotze si è trovato davanti a una scelta importante per il futuro. Il ritorno al Borussia Dortmund sembrava la soluzione più naturale, ma il tedesco oggi ha ammesso che forse quella decisione non è stata la migliore. Nel periodo successivo al Bayern, infatti, diverse squadre avevano mostrato interesse nei suoi confronti: "Forse tornare al Dortmund non è stata la scelta migliore. Avevo altre opzioni in Italia, stavo parlando con la Juventus, e anche due club in Spagna. Purtroppo, però, le squadre italiane e inglesi che mi cercavano in quel momento non giocavano la Champions League, e quella era la mia priorità". La volontà di restare ai massimi livelli europei ha avuto quindi un peso decisivo nella scelta finale. Una decisione che, col senno di poi, avrebbe potuto portarlo verso un capitolo completamente diverso della sua carriera.
C’è un nome che è rimasto scolpito nella storia dei Mondiali per un istante destinato all’eternità. Un gol arrivato a pochi minuti dalla fine di una finale leggendaria tra Germania e Argentina, capace di cambiare per sempre la carriera di un giovane talento tedesco. Oggi, a distanza di anni, quel protagonista torna a parlare di quella notte e rivela dettagli mai raccontati. Tra sogni sfiorati, trasferimenti mancati e incontri con grandi campioni, emerge anche un retroscena che riguarda la Juventus.
Gotze e la rivelazione: "Quel gol ha cambiato tutto"
Il protagonista della storia è Mario Gotze, autore del gol decisivo nella finale del Mondiale 2014 tra Germania e Argentina. Il centrocampista tedesco ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera in un’intervista concessa a The Athletic. Il classe 1992, oggi all’Eintracht Francoforte, ha parlato delle pressioni del calcio moderno, dei trofei conquistati e delle occasioni che avrebbero potuto cambiare il suo percorso.
Quel sinistro contro l'Albiceleste resta il simbolo della sua carriera, ma Gotze ha spiegato come il cammino verso quel trionfo sia stato tutt’altro che semplice: "Quel gol ha cambiato tutto, ma guardando indietro non è stato così semplice. Ero il più giovane, sono finito in panchina dopo le prime partite e ho vissuto un’esperienza diversa: se vinci la finale resti campione del mondo, ma il percorso all'interno del torneo è stato completamente differente".