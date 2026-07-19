"Ti schifavo!", Conte amarcord Juve tra Ferrara e Tevez: "10 km o te ne vai subito"

Spagna-Argentina, Conte: "Scaloni e De la Fuente se la stanno godendo"

Sulla finale del Mondiale: "Delle quattro che sono arrivate a giocarsi la semifinale sicuramente avrei detto queste squadre. Potevo prevedere un inserimento da parte della Germania ma ha avuto un Mondiale un po' difficile come il Brasile. Queste sono le quattro squadre che poi siano arrivate Spagna e Argentina è un discorso, ma sarebbero potuto arrivare anche Francia e Inghilterra. Stiamo parlando di nazionali molto forti. La Spagna è quella che si avvicina di più a un club, le altre sono più selezioni di giocatori fortissimi". Sui ct: "Scaloni e De la Fuente sono in una situazione ottimale perché hanno gia fatto qualcosa di straordinario per quanto fatto in passato e ottenuto oltre alla possibilità di fare la storia. Sono due allenatori molto empatici, soprattutto Scaloni mi ha sorpreso perché secondo me è molto bravo nella gestione del gruppo. Vedi l'Argentina che è una squadra che gioca per il popolo, hanno un senso di appartenenza molto alto. Penso se la stia godendo perché ha fatto qualcosa di straordinario al di là che si possa vincere o perdere. Ho viste le interviste ed entrambi li ho visti sereni, De la Fuente molto convinto della forza del lavoro. Forse è l'Argentina a sentire la pressione proprio per il tifo".