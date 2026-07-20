Yildiz, la Juve riabbraccia il suo 10 tra sogni, speranze...e visite mediche

Ecco: conoscere a che punto sia la condizione fisica (e medica) di Kenan Yildiz è una questione dirimente per cominciare la stagione con il passo giusto. A tracciare una prima linea di demarcazione saranno, già oggi, le visite di rito che l’attaccante sosterrà al J Medical: di routine, certo, alla ripresa degli allenamenti, ma nel suo caso effettuate con una particolare attenzione in modo da stabilire a che punto sia la patologia al ginocchio. Perché da queste valutazioni dipenderà poi il tipo di lavoro atletico che potrà sostenere e la gestione dei carichi atletici: da solo o con il resto del gruppo.

Le parole di Spalletti

Spalletti aspetta, sorretto da un ragionevole ottimismo che ne ha indirizzato le dichiarazioni nel corso della conferenza stampa che ha preceduto la prima amichevole di Basilea: «Noi abbiamo uno staff di primissimo livello e lo aspettiamo a braccia aperte perché per noi è molte cose. Secondo i nostri pensieri Yildiz tornerà e rientrerà subito in gruppo. Poi se servirà faremo un lavoro adatto alle sue necessità e probabilmente si seguirà una strada di lavoro differenziato per cercare di mettergli a disposizione tutto il meglio che possiamo dargli». Decrittando le dichiarazioni del tecnico è dunque evidente che serviranno attenzione, equilibrio e soprattutto non ci dovrà essere fretta nella gestione del ragazzo. Guai, infatti, a forzare in questa fase delicata della preparazione perché un eventuale stop prolungato rischierebbe di compromettere l’intera stagione del turco: attenzione, pazienza e gestione. Nella speranza, ovviamente, che i miglioramenti siano costanti e che Yildiz non sia più costretto a convivere con il dolore come è accaduto nella parte finale della scorsa stagione. Quando si è visto, casomai ci fosse ancora qualche dubbio, che averlo o non averlo a disposizione nella migliore condizione fa tutta la differenza del mondo.