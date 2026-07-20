Ekhator al J Medical, poi il mercato: Spalletti prende tempo, ma c’è un rischio

L'investimento va gestito

Da una parte a Torino valuteranno la possibilità di trattenerlo per farlo crescere accanto a due pari ruolo maggiormente strutturati, dall’altro si vuole evitare il rischio che il minutaggio sia esageratamente compresso. Aspetto che di sicuro non favorirebbe la maturazione di un giocatore comunque pagato circa 18 milioni di euro. Non pochi, insomma. L’investimento va gestito in maniera sapiente. In ogni caso per Ekhator gli estimatori alla porta di Carnevali e Massara non mancano: può tornare di moda un ritorno al Genoa, oppure una parentesi al Sassuolo. Due piazze che possano consentire al classe 2006 di giocare con una continuità che Spalletti non gli può garantire alla Juve. Non è ancora il momento, però, per approfondire una dinamica del genere: Lucio ha voglia di rivederlo all’opera, di sperimentare un attacco che possa contemplarlo sia dal primo minuto che a partita in corso. Ha già promosso, intanto, lo spirito mostrato in allenamento. Atteggiamento lodato in conferenza stampa: «Ha un potenziale importante, che la società e i direttori sono stati bravi a portare a casa perché ha le qualità dell’attaccante completo. Alla sua età serve tempo, deve crescere in tranquillità. Ha delle ottime caratteristiche, ora deve fare un percorso di completamento. Lui è molto stimolato, in questi primi giorni è rimasto oltre gli allenamenti e gli brillano gli occhi». Lo spirito è già da Juve.