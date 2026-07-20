Ekhator al J Medical, poi il mercato: Spalletti prende tempo, ma c’è un rischio

Sognava un esordio diverso, non c’è dubbio. Ma Jeff Ekhator ha un’estate davanti per tenersi la Juve per quest’anno. Sul futuro, invece, dalla Continassa nessun dubbio: l’italiano ha margini di miglioramento talmente grandi da poter rubare la scena nel tempo. Senza fretta. La stessa che non attanaglia i pensieri di Luciano Spalletti sul classe 2006 appena arrivato dal Genoa: gli piace molto, l’amico Silvio Baldini gli ha fornito referenze positive dopo averlo conosciuto in Nazionale e sa che ogni minuto trascorso insieme a Ekhator è tempo investito proficuamente. Minuti utili per far fruttare il suo valore.
La prima a Basilea non è andata bene, anche prima del risentimento muscolare alla coscia che l’ha costretto a cedere il posto a Lois Openda. Soltanto 6 i palloni toccati, di cui 2 regalati agli svizzeri. Nessun tiro in porta, nessuna occasione da gol propiziata nei primi 28 minuti di Juve. Nessun dramma: era la prima amichevole dopo appena cinque giorni di lavoro e per entrare nei meccanismi dell’attacco di Spalletti ci vuole pazienza. In più, la componente emotiva ha fatto un bello scherzetto a Jeff: un po’ impacciato, un po’ spaesato. Naturale per un ragazzo di 19 anni al battesimo bianconero, in un’amichevole piuttosto insipida nei contenuti tecnici.
Spalletti: "Sappiamo il valore di Ekhator"
Anche Lucio ha parlato di Ekhator, senza farlo diventare immediatamente un caso, anzi smorzando una mezz’ora complessa per l’ex Genoa: «Non è riuscito a entrare bene nella squadra, si è innervosito e ha iniziato a sentire questo dolorino che lo ha limitato. Non lo possiamo valutare per questa partita. Lo conosciamo bene: sappiamo qual è il suo valore». Traspare tranquillità nelle parole di Spalletti, che certo non vuole ingolfare di responsabilità il nuovo arrivato. Proprio per questo motivo chiede ancora due attaccanti, per dare il tempo a Ekhator di crescere. Alla Juve o in una tappa intermedia in prestito. Intanto oggi Jeff sarà sottoposto ad esami strumentali al J Medical, per capire da vicino la reale entità del guaio alla coscia accusato a Basilea. C’è ottimismo, neanche troppo cauto: pare poco più di un risentimento muscolare, da gestire con un breve riposo e con qualche lavoro differenziato. Una cosa da poco, insomma, dopodiché ci vorrà cautela nella gestione di Ekhator in vista della trasferta di Liegi: la Juve non intende correre alcun rischio, non a questo punto della stagione. E non con un elemento che può ancora rientrare nelle logiche di mercato di fine agosto. Già, perché alla Continassa verranno fatte delle attente riflessioni soltanto a campionato iniziato e con un parco attaccanti ben definito. L’ex Genoa può finire in prestito, sì.
L'investimento va gestito
Da una parte a Torino valuteranno la possibilità di trattenerlo per farlo crescere accanto a due pari ruolo maggiormente strutturati, dall’altro si vuole evitare il rischio che il minutaggio sia esageratamente compresso. Aspetto che di sicuro non favorirebbe la maturazione di un giocatore comunque pagato circa 18 milioni di euro. Non pochi, insomma. L’investimento va gestito in maniera sapiente. In ogni caso per Ekhator gli estimatori alla porta di Carnevali e Massara non mancano: può tornare di moda un ritorno al Genoa, oppure una parentesi al Sassuolo. Due piazze che possano consentire al classe 2006 di giocare con una continuità che Spalletti non gli può garantire alla Juve. Non è ancora il momento, però, per approfondire una dinamica del genere: Lucio ha voglia di rivederlo all’opera, di sperimentare un attacco che possa contemplarlo sia dal primo minuto che a partita in corso. Ha già promosso, intanto, lo spirito mostrato in allenamento. Atteggiamento lodato in conferenza stampa: «Ha un potenziale importante, che la società e i direttori sono stati bravi a portare a casa perché ha le qualità dell’attaccante completo. Alla sua età serve tempo, deve crescere in tranquillità. Ha delle ottime caratteristiche, ora deve fare un percorso di completamento. Lui è molto stimolato, in questi primi giorni è rimasto oltre gli allenamenti e gli brillano gli occhi». Lo spirito è già da Juve.
Sognava un esordio diverso, non c’è dubbio. Ma Jeff Ekhator ha un’estate davanti per tenersi la Juve per quest’anno. Sul futuro, invece, dalla Continassa nessun dubbio: l’italiano ha margini di miglioramento talmente grandi da poter rubare la scena nel tempo. Senza fretta. La stessa che non attanaglia i pensieri di Luciano Spalletti sul classe 2006 appena arrivato dal Genoa: gli piace molto, l’amico Silvio Baldini gli ha fornito referenze positive dopo averlo conosciuto in Nazionale e sa che ogni minuto trascorso insieme a Ekhator è tempo investito proficuamente. Minuti utili per far fruttare il suo valore.
La prima a Basilea non è andata bene, anche prima del risentimento muscolare alla coscia che l’ha costretto a cedere il posto a Lois Openda. Soltanto 6 i palloni toccati, di cui 2 regalati agli svizzeri. Nessun tiro in porta, nessuna occasione da gol propiziata nei primi 28 minuti di Juve. Nessun dramma: era la prima amichevole dopo appena cinque giorni di lavoro e per entrare nei meccanismi dell’attacco di Spalletti ci vuole pazienza. In più, la componente emotiva ha fatto un bello scherzetto a Jeff: un po’ impacciato, un po’ spaesato. Naturale per un ragazzo di 19 anni al battesimo bianconero, in un’amichevole piuttosto insipida nei contenuti tecnici.