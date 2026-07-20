Soldatino Celik, punto fermo per tutti. E la Juve scopre anche il paracadute mercato

Spalletti: "Celik giocatore di carattere"

E che sia felice del suo arrivo, il tecnico lo ha confermato nella conferenza stampa di venerdì scorso, la prima della nuova stagione: «Penso sia stata una buona idea della Juventus andare a portarlo a casa. Celik è un giocatore di carattere, affidabile. Con un carattere da guerriero. Non avrà sicuramente problemi di inserimento, è un calciatore esperto, un buonissimo ragazzo che nel calcio conoscono tutti. Si inserirà facilmente». Ecco: l’essenza della dichiarazione sta in quel “carattere da guerriero”, un tasto su cui Spalletti ha picchiato a lungo nella scorsa stagione chiudendola esattamente con questo concetto nella conferenza stampa notturna seguita al drammatico (non sul campo) derby di fine campionato. E Celik è appunto “quella roba lì”: un soldatino che riesce sempre a garantire il proprio contributo e a stare dentro al gioco pur senza essere appariscente. Una caratteristica che non ruba l’occhio ai tifosi e quelli della Roma non sono infatti mai stati troppo affascinati da lui. Ma i tifosi fanno un altro mestiere e così non è un caso che Celik sia diventato un punto fermo per tutti i tecnici (gente come Mourinho, Ranieri e lo stesso Gasperini, non proprio degli scappati di casa) che si sono succeduti nei suoi quattro anni in giallorosso.