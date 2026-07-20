Soldatino Celik, punto fermo per tutti. E la Juve scopre anche il paracadute mercato

A scherzarci su, si potrebbe riesumare quell’antica invocazione d’allarme che percorreva le coste di quell’espressione geografica inconfondibile che ancora non era compiutamente Italia: “mamma li turchi!”. Un termine improprio e omnicomprensivo perché per secoli le popolazioni costiere italiane hanno chiamato genericamente “Turchi” tutti i pirati, i corsari e i navigatori musulmani che compivano scorrerie nel Mediterraneo, inclusi gli arabi, i berberi e i saraceni, anche se molti di loro non provenivano affatto dall’Impero Ottomano. Zeki Celik, invece, è assolutamente turco, non è affatto un pirata e, casomai, un’operazione “corsara” è stata il blitz di mercato che lo ha sottratto dall’orbita della Roma con la quale stava definendo il rinnovo di contratto.
Spalletti lo voleva da febbraio
Quanto alla suggestione storica, invece, è legata al fatto che con il suo sbarco aumenta la “colonia turca” in bianconero visto che lui si unisce a Yildiz, compagno di Nazionale e pure artefice di qualche messaggio che ne ha oliato la volontà di passare in bianconero, rinnovando quella lunga storia di sgarbi di mercato che hanno caratterizzato la rivalità tra Juventus e Roma. Blitz di mercato, certo, favorito dal fatto che Ricky Massara conosceva nei dettagli la situazione della trattativa per il rinnovo, avendola portata avanti lui nel ruolo di ds alla Roma e, poi, utilizzata a proprio favore ora che indossa la maglietta di direttore tecnico della Juventus. Ma, nonostante orgasmi diffusi per fantomatiche segretezze, non certo un obiettivo sconosciuto dei bianconeri, visto che lo stesso Luciano Spalletti ne caldeggiava l’ingaggio già dal febbraio corso.
Spalletti: "Celik giocatore di carattere"
E che sia felice del suo arrivo, il tecnico lo ha confermato nella conferenza stampa di venerdì scorso, la prima della nuova stagione: «Penso sia stata una buona idea della Juventus andare a portarlo a casa. Celik è un giocatore di carattere, affidabile. Con un carattere da guerriero. Non avrà sicuramente problemi di inserimento, è un calciatore esperto, un buonissimo ragazzo che nel calcio conoscono tutti. Si inserirà facilmente». Ecco: l’essenza della dichiarazione sta in quel “carattere da guerriero”, un tasto su cui Spalletti ha picchiato a lungo nella scorsa stagione chiudendola esattamente con questo concetto nella conferenza stampa notturna seguita al drammatico (non sul campo) derby di fine campionato. E Celik è appunto “quella roba lì”: un soldatino che riesce sempre a garantire il proprio contributo e a stare dentro al gioco pur senza essere appariscente. Una caratteristica che non ruba l’occhio ai tifosi e quelli della Roma non sono infatti mai stati troppo affascinati da lui. Ma i tifosi fanno un altro mestiere e così non è un caso che Celik sia diventato un punto fermo per tutti i tecnici (gente come Mourinho, Ranieri e lo stesso Gasperini, non proprio degli scappati di casa) che si sono succeduti nei suoi quattro anni in giallorosso.
Duttilità tattica
Oltre alla solidità caratteriale e fisica, il turco garantisce anche una discreta duttilità tattica: esterno destro nella difesa a quattro, molto funzionale come esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque, può anche disimpegnarsi come centrale di destra in uno schieramento a tre. E, casomai, se capitasse un’emergenza sulla fascia sinistra, lui sarebbe pronto a rispondere presente. Un soldatino, appunto. Ma anche un importante paracadute di mercato nel caso in cui dovessero concretizzarsi le offerte dalla Premier per Kalulu, uno dei pochi bianconeri a suscitare interessi reali. Meglio farsi trovare pronti perché, adesso, l’urlo d’allarme che serpeggia nel calciomercato è “mamma gli inglesi!”, che portano soldi ma che scippano giocatori. Parola d’ordine: farsi trovare pronti.
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A scherzarci su, si potrebbe riesumare quell’antica invocazione d’allarme che percorreva le coste di quell’espressione geografica inconfondibile che ancora non era compiutamente Italia: “mamma li turchi!”. Un termine improprio e omnicomprensivo perché per secoli le popolazioni costiere italiane hanno chiamato genericamente “Turchi” tutti i pirati, i corsari e i navigatori musulmani che compivano scorrerie nel Mediterraneo, inclusi gli arabi, i berberi e i saraceni, anche se molti di loro non provenivano affatto dall’Impero Ottomano. Zeki Celik, invece, è assolutamente turco, non è affatto un pirata e, casomai, un’operazione “corsara” è stata il blitz di mercato che lo ha sottratto dall’orbita della Roma con la quale stava definendo il rinnovo di contratto.
Spalletti lo voleva da febbraio
Quanto alla suggestione storica, invece, è legata al fatto che con il suo sbarco aumenta la “colonia turca” in bianconero visto che lui si unisce a Yildiz, compagno di Nazionale e pure artefice di qualche messaggio che ne ha oliato la volontà di passare in bianconero, rinnovando quella lunga storia di sgarbi di mercato che hanno caratterizzato la rivalità tra Juventus e Roma. Blitz di mercato, certo, favorito dal fatto che Ricky Massara conosceva nei dettagli la situazione della trattativa per il rinnovo, avendola portata avanti lui nel ruolo di ds alla Roma e, poi, utilizzata a proprio favore ora che indossa la maglietta di direttore tecnico della Juventus. Ma, nonostante orgasmi diffusi per fantomatiche segretezze, non certo un obiettivo sconosciuto dei bianconeri, visto che lo stesso Luciano Spalletti ne caldeggiava l’ingaggio già dal febbraio corso.