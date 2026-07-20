La sorpresa Oboavwoduo e il gesto di Licina: Juve, tesoro Next Gen per Spalletti

Ottimo anche l’impatto di Licina

Coi Citizens si è un po’ perso, dopo una trafila particolarmente brillante: l’inglese, infatti, ha vinto due campionati e una FA Youth Cup da protagonista conquistando anche il titolo di capocannoniere della Premier League Under 18 con 18 gol a referto. La Juve ha fiutato l’opportunità di inserirlo in Next Gen e l’ha sfruttata. Ottimo anche l’impatto di Adin Licina a Basilea, ma il tedesco non è più una sorpresa. Le qualità tecniche sono notevoli, fisicamente però è indietro: dovrà sfruttare l’estate per strutturarsi, cogliendo l’occasione di entrare nel vivo del mondo Juve facendo la spola tra prima squadra e Next Gen. Al di là della buona prova di sabato, è l’attitudine a convincere tutti alla Continassa: dopo gli Europei Under 19 disputati con la Germania, terminati con la finale persa contro la Spagna l’11 luglio, avrebbe potuto godere di qualche giorno di vacanza prima di rigare dritto alla Continassa. Ecco, ha preferito rinunciare al privilegio: già da martedì è a Torino ad allenarsi coi grandi. Emblema di una voglia feroce di Juve da parte di Licina, che tocca la palla in maniera sublime. Ora deve aggiungere fisicità, ritmo e presenza costante nel contesto di partita: normale fase di completamento di un ragazzo molto promettente, ma pur sempre classe 2007.