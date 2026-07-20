Infortunio Ekhator, l’esito degli esami Juve: bollettino medico e tempi di recupero

Ekhator si è presentato al J Medical per effettuare i controlli necessari dopo lo stop accusato contro il Basilea . L'attaccante classe 2006, costretto a uscire durante l'amichevole con gli svizzeri per un problema alla coscia destra, è arrivato nella mattinata odierna presso la struttura per gli accertamenti del caso. Gli esami sono serviti per chiarire l'entità dell'infortunio e l'esito non è di certo piacevole : lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra . Una brutta notizia per Spalletti che avrebbe voluto provarlo con costanza in queste settimane e ora dovrà farne a meno.

Gli esami al J Medical e l'affetto dei tifosi

L'infortunio accusato nel corso della sfida amichevole contro il Basilea ha spinto lo staff sanitario della Juventus a programmare immediatamente una serie di controlli specialistici. Ekhator, dopo aver avvertito un fastidio muscolare alla coscia che lo aveva costretto a lasciare il terreno di gioco anzitempo, si è recato al J Medical per sottoporsi agli esami strumentali. I risultati hanno permesso di comprendere con precisione la natura del problema fisico e di valutare il percorso di recupero più adatto. Nonostante la comprensibile preoccupazione, il giovane attaccante si è mostrato sereno e disponibile all'arrivo presso la struttura, fermandosi con alcuni sostenitori presenti. Selfie, autografi e qualche scambio di battute hanno accompagnato il suo ingresso nel centro medico, confermando il forte legame già creatosi con l'ambiente bianconero. L'esito però non è stato confortevole.

L'esito degli esami: il comunicato e i tempi di recupero

Questa la nota della società: "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita amichevole contro il Basilea, questa mattina Jeff Ekhator è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica". L'attaccante dovrebbe così saltare le prossime tre settimane, tornando quindi a disposizione al termine del ciclo di amichevoli pre campionato.

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