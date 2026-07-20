Pugno lascia la Juve e va all’Ajax, c’è l’opzione per il futuro: i dettagli dell’operazione

La Juve sta continuando a lavorare sul mercato per acquisire giovani talenti e farli crescere all'interno del proprio settore giovanile come Reynaud e Beydts o Ribak . Non solo perché il club sta mandando a giocare anche i ragazzi che possono acquisire esperienza anche al di fuori di Vinovo. Nelle ultime settimane in diversi hanno salutato e l'ultimo in ordine temporale è Pugno , andato all' Ajax . Doppia operazione in uscita anche per le Women: Bertucci e Berveglieri vanno al Frosinone . Tutti i dettagli delle varie operazioni.

Pugno ceduto all'Ajax: il comunicato

Di seguito la nota ufficiale per quanto riguarda la cessione dell'attaccante: "Diego Pugno saluta la Juventus: l’attaccante classe 2006 si trasferisce infatti a titolo temporaneo all'Ajax per la prossima stagione sportiva. Arrivato in bianconero nel 2021, il giovane attaccante ha compiuto una parte importante della sua crescita all'interno del nostro Settore Giovanile. Un percorso ricco di tappe significative, culminato nel dicembre del 2024 con il momento speciale del debutto in Prima Squadra, in occasione della sfida di Serie A disputata sul campo del Lecce. Nell'ultima stagione, Pugno ha collezionato 9 presenze e realizzato 2 reti con la maglia della Next Gen. E adesso si aprono le porte di un’esperienza formativa nel massimo campionato olandese: in bocca al lupo, Diego!".

I dettagli dell'operazione con l'Ajax

La cessione di Pugno è in prestito ma con un diritto d'opzione d'acquisto per la formazione olandese, proprio come si legge nel comunicato dei lancieri: "L'Ajax ha raggiunto un accordo con la Juventus e Diego Pugno riguardo alla firma in prestito dell'attaccante ventenne. Il prestito dura una stagione e include un'opzione di acquisto per l'Ajax. Pugno si unirà immediatamente alla squadra del Jong Ajax".

Women, doppia cessione in prestito al Frosinone

Doppia cessione anche per la Juve Women che continua a mandare a giocare le sue giovani calciatrici per accumulare esperienza. La nota della società: "Nuova esperienza in prestito per Giorgia Berveglieri, attaccante classe 2005, che nella stagione 2026/27 indosserà la maglia del Frosinone. Dopo il percorso di crescita nel Settore Giovanile bianconero, il primo contratto da professionista nel 2024 - seguito poi dalle esperienze in prestito a Brescia e alla Freedom -, Giorgia proseguirà la sua carriera quindi a Frosinone per arricchire il proprio bagaglio di esperienza e qualità con le partite che la vedranno impegnata in Serie B. Non sarà l’unica giocatrice bianconera a passare a titolo temporaneo alla squadra del Lazio, visto che lo farà insieme a Sofia Bertucci - la calciatrice classe 2004 che ha giocato proprio a Frosinone gli ultimi mesi della passata stagione. Difensore cresciuta nelle giovanili bianconere, ha già indossato nelle precedenti esperienze in prestito la maglia del Napoli, della Sampdoria e del Parma, trovando in questa stagione nuovamente spazio nel club frusinate. In bocca al lupo, ragazze!".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE