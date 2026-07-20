Padoin rinnova con la Juve Primavera: la durata del nuovo contratto e tutti i dettagli dell'accordo

Continua l'avventura sulla panchina dell'Under 20 della Juventus di Simone Padoin, che rinnova il suo contratto con la squadra bianconera fino al 30 giugno 2028. "Già protagonista in campo da calciatore con i nostri colori - tra il 2012 e il 2016 ha conquistato cinque Scudetti, due Coppe Italia e tre volte la Supercoppa Italiana - Padoin è tornato in altre vesti a Torino a partire dal 2021, approdando poi dalla scorsa annata sulla panchina della squadra giovanile della Juventus, con cui ad aprile ha raggiunto la finale di Coppa Italia Primavera", si legge in una nota. "Esperienza, competenza e passione a disposizione dei giovani calciatori bianconeri, pronti a intraprendere una nuova stagione ormai alle porte", prosegue il comunicato.