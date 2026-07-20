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Padoin rinnova con la Juve Primavera: la durata del nuovo contratto e tutti i dettagli dell'accordo

L'ex calciatore bianconero proseguirà la sua avventura da tecnico sulla panchina dell'Under 20: ecco il suo staff
2 min
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Continua l'avventura sulla panchina dell'Under 20 della Juventus di Simone Padoin, che rinnova il suo contratto con la squadra bianconera fino al 30 giugno 2028. "Già protagonista in campo da calciatore con i nostri colori - tra il 2012 e il 2016 ha conquistato cinque Scudetti, due Coppe Italia e tre volte la Supercoppa Italiana - Padoin è tornato in altre vesti a Torino a partire dal 2021, approdando poi dalla scorsa annata sulla panchina della squadra giovanile della Juventus, con cui ad aprile ha raggiunto la finale di Coppa Italia Primavera", si legge in una nota. "Esperienza, competenza e passione a disposizione dei giovani calciatori bianconeri, pronti a intraprendere una nuova stagione ormai alle porte", prosegue il comunicato.

Juve Under 20, Padoin rinnova: ecco il suo staff

Questa la composizione dello staff che lavorerà con l'Under 20 bianconera: Allenatore: Simone Padoin. Allenatore in seconda: Francesco Spanò. Collaboratore tecnico: Simone Muratore. Preparatore atletico: Marco Panzolini. Allenatore dei portieri: Luca Squinzani. Match analyst: Federico Buccarelli. Ora la stagione 2026/27 è pronta per iniziare: il gruppo si troverà per la prima volta domani, martedì 21 luglio, presso l'Allianz Training Center di Vinovo per cominciare il lavoro e la preparazione sul campo.

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