Retroscena Vlahovic: scambio con Dovbyk! Perché è saltato tutto e le novità sul mercato Juve

La partita per Emiliano Martinez inizia adesso. Il Dibu ha chiuso il Mondiale con la sconfitta contro la Spagna , ma ha comunque giocato una grandissima Coppa del Mondo . Adesso la Juventus conta di accelerare, ma deve fare i conti con i (nuovi) problemi alla mano per il portiere dell' Aston Villa , che ha stretto i denti per provare a confermarsi campione con la maglia Albiceleste. Proprio le condizioni del Dibu e le ultime sulla trattativa sono state al centro della puntata odierna di 'TuttoChiaro', in onda sul canale Youtube di Tuttosport. Ma non solo: Lorenzo Aprile e Cristiano Corbo hanno svelato un retroscena di mercato che riguarda due attaccanti , Dusan Vlahovic e Artem Dovbyk . Una trattativa nata e poi sfumata con la Roma . E poi le ultimissime di mercato in compagnia di Nicolò Schira, con Napoli che potrebbe pensare a un calciatore bianconero dopo l' infortunio di Alessandro Buongiorno, che lo terrà per divrsi mesi lontano dai campi .

Martinez e i problemi alla mano

Terminato il Mondiale, si attendono novità per il Dibu Martinez. La Juventus han raggiunto da tempo l'accordo con l'argentino, che ha dato apertura totale al trasferimento in Serie A. Manca ancora quello tra i club. L'Aston Villa non scende sotto i 10 milioni, mentre i bianconeri non vorrebbero andare oltre i 5-6. La Juventus ha dato mandato agli agenti dell'argentino di provare a sbloccare la trattativa, facendo leva sulla promessa di lasciare l'Aston Villa in estate a fronte di una giusta offerta.

Adesso, però, c'è una nuova questione: i problemi alla mano di Emiliano Martinez. Il trentatreenne ha stretto i denti per la Coppa del Mondo, ma il dolore è tornato. Come sottolinea Lorenzo Aprile, la questione tiene banco soprattutto se l'argentino dovesse operarsi. Da capire, quindi, l'entità dell'infortunio e se affondare o meno.

Le alternative

La Juventus ha avuto sondaggi per Anatoliy Trubin nei giorni scorsi. Anche l'Inter lo aveva seguito in passato e ha esperienza internazionale, giocando anche in Champions League. Oltre al portiere del Benfica, rimane sempre il nome di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham è un profilo che piace tanto alla dirigenza bianconera. Sullo sfondo c'è anche Filip Jørgensen del Chelsea.