Retroscena Vlahovic: scambio con Dovbyk! Perché è saltato tutto e le novità sul mercato Juve

La partita per Emiliano Martinez inizia adesso. Il Dibu ha chiuso il Mondiale con la sconfitta contro la Spagna, ma ha comunque giocato una grandissima Coppa del Mondo. Adesso la Juventus conta di accelerare, ma deve fare i conti con i (nuovi) problemi alla mano per il portiere dell'Aston Villa, che ha stretto i denti per provare a confermarsi campione con la maglia Albiceleste. Proprio le condizioni del Dibu e le ultime sulla trattativa sono state al centro della puntata odierna di 'TuttoChiaro', in onda sul canale Youtube di Tuttosport. Ma non solo: Lorenzo Aprile e Cristiano Corbo hanno svelato un retroscena di mercato che riguarda due attaccanti, Dusan Vlahovic e Artem Dovbyk. Una trattativa nata e poi sfumata con la Roma. E poi le ultimissime di mercato in compagnia di Nicolò Schira, con Napoli che potrebbe pensare a un calciatore bianconero dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno, che lo terrà per divrsi mesi lontano dai campi.
Martinez e i problemi alla mano
Terminato il Mondiale, si attendono novità per il Dibu Martinez. La Juventus han raggiunto da tempo l'accordo con l'argentino, che ha dato apertura totale al trasferimento in Serie A. Manca ancora quello tra i club. L'Aston Villa non scende sotto i 10 milioni, mentre i bianconeri non vorrebbero andare oltre i 5-6. La Juventus ha dato mandato agli agenti dell'argentino di provare a sbloccare la trattativa, facendo leva sulla promessa di lasciare l'Aston Villa in estate a fronte di una giusta offerta.
Adesso, però, c'è una nuova questione: i problemi alla mano di Emiliano Martinez. Il trentatreenne ha stretto i denti per la Coppa del Mondo, ma il dolore è tornato. Come sottolinea Lorenzo Aprile, la questione tiene banco soprattutto se l'argentino dovesse operarsi. Da capire, quindi, l'entità dell'infortunio e se affondare o meno.
Le alternative
La Juventus ha avuto sondaggi per Anatoliy Trubin nei giorni scorsi. Anche l'Inter lo aveva seguito in passato e ha esperienza internazionale, giocando anche in Champions League. Oltre al portiere del Benfica, rimane sempre il nome di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham è un profilo che piace tanto alla dirigenza bianconera. Sullo sfondo c'è anche Filip Jørgensen del Chelsea.
Idea scambio Vlahovic-Dovbyk
Nel corso di 'Aperimercato', Cristiano Corbo e Lorenzo Aprile hanno svelato un retroscena di mercato dell'agosto del 2025. La Juventus e la Roma si sono incontrate per uno scambio di cartellini tra Dusan Vlahovic e Artem Dovbyk. I bianconeri avevano proposto l'operazione, ricevendo risposta positiva dai giallorossi.
A bloccare la trattativa è stato Dusan Vlahovic, che non riteneva la Roma un passo in avanti nella sua carriera rispetto alla società bianconera. Al 20 luglio 2026, il serbo è ancora senza un contratto e aspetta di conoscere il proprio futuro dopo la scadenza del rapporto lavorativo con la Juventus.
Guardiola-Italia: attese novità
Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato Pep Guardiola, proponendogli il ruolo di commissario tecnico. Dopo 10 anni al Manchester City, lo spagnolo potrebbe anche accettare di rilanciare l'Italia, reduce da dodici anni senza la partecipazione a un Mondiale. Il nome acconterebbe tutti, sottolinea Nicolò Schira ad 'Aperimercato'. Oltre al nome di Pep Guardiola, rimangono i nomi di Andrea Pirlo e Roberto Mancini, mentre sullo sfondo c'è sempre Raffaele Palladino.
Intanto, sono attese novità per la giornata di giovedì 23 luglio. Si radunerà la Lega della Serie A e saranno presenti anche il nuovo presidente Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo. Potrebbe anche essere svelato il nome del nuovo commissario tecnico, visto che a fine estate inizierà la Nations League ed è arrivato il momento di accelerare.
Il Napoli può tornare su Gatti. Como su Kean
Chi potrebbe lasciare la Juventus è invece Federico Gatti. Il classe 1998 non è un incedibile per Luciano Spalletti e per la dirigenza bianconera, ma è sempre un pallino di Massimiliano Allegri. Per questo motivo, il Napoli potrebbe rifarsi sotto alla luce dell'infortunio di Alessandro Bastoni. Il classe 1999 dovrà operarsi al menisco e resterà out per 2-3 mesi.
Da scrivere anche il futuro di un ex Juventus: Moise Kean è finito nel mirino del Como. La squadra allenata da Cesc Fabregas vuole una nuova punta che possa alternarsi con Tasos Douvikas. I lariani hanno così messo nel mirino il classe 2000 e presto potrebbero bussare alla porta della Fiorentina.
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La partita per Emiliano Martinez inizia adesso. Il Dibu ha chiuso il Mondiale con la sconfitta contro la Spagna, ma ha comunque giocato una grandissima Coppa del Mondo. Adesso la Juventus conta di accelerare, ma deve fare i conti con i (nuovi) problemi alla mano per il portiere dell'Aston Villa, che ha stretto i denti per provare a confermarsi campione con la maglia Albiceleste. Proprio le condizioni del Dibu e le ultime sulla trattativa sono state al centro della puntata odierna di 'TuttoChiaro', in onda sul canale Youtube di Tuttosport. Ma non solo: Lorenzo Aprile e Cristiano Corbo hanno svelato un retroscena di mercato che riguarda due attaccanti, Dusan Vlahovic e Artem Dovbyk. Una trattativa nata e poi sfumata con la Roma. E poi le ultimissime di mercato in compagnia di Nicolò Schira, con Napoli che potrebbe pensare a un calciatore bianconero dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno, che lo terrà per divrsi mesi lontano dai campi.
Martinez e i problemi alla mano
Terminato il Mondiale, si attendono novità per il Dibu Martinez. La Juventus han raggiunto da tempo l'accordo con l'argentino, che ha dato apertura totale al trasferimento in Serie A. Manca ancora quello tra i club. L'Aston Villa non scende sotto i 10 milioni, mentre i bianconeri non vorrebbero andare oltre i 5-6. La Juventus ha dato mandato agli agenti dell'argentino di provare a sbloccare la trattativa, facendo leva sulla promessa di lasciare l'Aston Villa in estate a fronte di una giusta offerta.
Adesso, però, c'è una nuova questione: i problemi alla mano di Emiliano Martinez. Il trentatreenne ha stretto i denti per la Coppa del Mondo, ma il dolore è tornato. Come sottolinea Lorenzo Aprile, la questione tiene banco soprattutto se l'argentino dovesse operarsi. Da capire, quindi, l'entità dell'infortunio e se affondare o meno.
Le alternative
La Juventus ha avuto sondaggi per Anatoliy Trubin nei giorni scorsi. Anche l'Inter lo aveva seguito in passato e ha esperienza internazionale, giocando anche in Champions League. Oltre al portiere del Benfica, rimane sempre il nome di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham è un profilo che piace tanto alla dirigenza bianconera. Sullo sfondo c'è anche Filip Jørgensen del Chelsea.