"Tutta la Juve da rifare", poi il rilancio chiave: "Quando ha il pallone...": Marchisio senza dubbi

Tra Juventus, Mondiale e… Kings League , che nel nostro Paese ha anche il suo volto. Claudio Marchisio, Head of Competition del torneo di calcio a 7 più famoso e “streammato” al mondo, si concede trasversalmente in avvicinamento alla Kings World Cup Clubs, la competizione internazionale per club della Kings League che dal 26 luglio al 1° agosto si svolgerà a Milano. Sarà la prima volta in Italia. Aspettando il debutto del torneo presso la Kings League Arena di Cologno Monzese, Claudio rimane Principino bianconero anche nella “Lega dei Re” . Per questo osserva attentamente ciò che accade nell’altro regno che gli appartiene.

La 'nuova' Juve

Di che cosa ha bisogno la Juventus che abbiamo visto a Basilea?

«Di tempo, prima di tutto. Si sono presentati a questa partita con solo una parte della rosa a disposizione. Era un’amichevole in cui serviva esclusivamente mettere un po’ di carburante nelle gambe. Ma la strada rimane molto lunga e il mercato della Juve non è ancora partito: occorre comprendere chi farà le valigie e chi arriverà alla Continassa».

È fiducioso?

«Lo sono per le persone che, questa estate, sono entrate in società a livello dirigenziale. Resto convinto che faranno un ottimo lavoro sul mercato».