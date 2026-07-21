Yildiz a piccoli passi, la Juve predica calma: il piano per riportarlo al 100%

Il 10 lavora a parte: verrà gestito con cautela

La Juve sa bene che l’obiettivo vero, molto più della tournée tra Hong Kong e Australia, è soltanto uno: avere Yildiz a Frosinone al 100% della condizione. Averlo senza fastidi e senza dolori. Già, lì in Ciociaria è iniziata la sua favola con gol in prima squadra. Era il 23 dicembre 2023: non gli sono bastati nemmeno tre anni per diventare il caposaldo della Juve del presente e del futuro. Ha cambiato più volte status: ora è il giocatore più forte e pure quello più pagato (7 milioni l’anno fino al 2030). È l’uomo al quale aggrapparsi, è il giocatore che tutti aspettano. Spalletti è molto sereno sul modo in cui verrà gestito tra luglio e agosto: «Noi abbiamo uno staff di primissimo livello e lo aspettiamo a braccia aperte perché per noi è molte cose. Se servirà faremo un lavoro adatto alle sue necessità e probabilmente si seguirà una strada di lavoro differenziato per cercare di mettergli a disposizione tutto il meglio che possiamo dargli». Traduzione: ci vorrà calma. Lucio lo vuole integro, prima di tutto. Perché sa che messo nelle condizioni di far male rappresenterà il valore aggiunto della nuova Juve.