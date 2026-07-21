Ferran Torres chiave per Yildiz e Licina! Il retroscena sulla Juve sfiorata che ha cambiato tutto

TORINO - Domenica ha deciso il Mondiale . Con un gol già consegnato alla storia del calcio: di Ferrán Torres non ci si potrà scordare. Trionfo regalato alla Spagna e tanti rimpianti per la Juventus . Già, la Juve. Fabio Paratici gli ha fatto una corte sfrenata nell’estate 2020, quando l’attaccante vestiva la maglia del Valencia . Una lunga rincorsa, che ha persino portato il giocatore a sbilanciarsi sul proprio futuro. A tal punto da iniziare a cercare casa a Torino . Oggi come allora, l’agenzia che lo segue è la Leaderbrock , un nome familiare in casa bianconera. Il mancato approdo di Ferrán Torres alla Juve fu dovuto al mancato accordo tra i club.

Juventus e Leaderbrock

Il Manchester City, in compenso, non tentennò neppure un istante a mettere sul piatto 35 milioni di euro: era il periodo immediatamente successivo al Covid. Saltò tutto, sì, ma in quel frangente si rafforzò il legame tra la Leaderbrock e la Juventus. Le parti si fecero una promessa: appena ci sarà l’opportunità di portare un giocatore sotto la Mole, lo faremo. Il tempo è stato galantuomo, perché nell’estate 2022 proprio grazie ai rapporti collaudati tra il club e l’agenzia arrivò Kenan Yildiz. Grazie, si può dire, a Ferrán Torres e a tutto il lavoro sotto traccia che era stato svolto due anni prima.

Per la Leaderbrock fu un primo significativo puntello in Italia: il turco veniva seguito da Carlos Ruiz ed Hector Peris, prima di affidare la procura a papà Engin. Ma Yildiz fu l’apripista per il mercato italiano, visto che in Serie A si sono visti poco tempo dopo Rafa Marin e Alisson Santos al Napoli.