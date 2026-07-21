“Certi colori non perdono mai il loro posto”: la Juve presenta la seconda maglia

Adidas e Juventus svelano la nuova maglia Away per la stagione 2026/27 : un design che riconnette il Club alle sue origini, reinterpretando l'iconica colorazione rosa attraverso una lente moderna e integrando il logo adidas Trefoil. Si fondono così l'innovazione delle prestazioni di altissimo livello e il forte legame con la cultura calcistica e lo stile off-pitch. "Prima che il bianco e il nero diventassero sinonimo di Juventus, c'era il rosa. Indossato dal Club nei suoi primissimi anni, questo colore rimane uno dei capitoli più affascinanti della storia bianconera. Per la stagione 2026/27, Adidas ritorna alle radici, mettendolo in primo piano - si legge in una nota -". Testimonial d'eccezione Kenan Yildiz e Chico Conceiçao .

Il design della seconda maglia della Juve unisce tradizione e innovazione

"Sviluppata su una base rosa tenue, la maglia presenta un delicato pattern ingegnerizzato ispirato alla zebra, un potente richiamo al simbolo eterno del Club. La grafica tono su tono scorre sul tessuto, aggiungendo profondità, movimento e una texture raffinata che unisce passato e presente in perfetto stile Juventus. Il colletto, i polsini delle maniche e le tre strisce Adidas sulle spalle sono caratterizzati da decisi dettagli neri, che creano un forte contrasto con la base rosa. La struttura del colletto, appositamente rivisitata, offre una silhouette pulita e contemporanea che bilancia eleganza e performance. Lo stemma della Juventus è posto con orgoglio sul petto, accompagnato dallo storico logo adidas d'ispirazione heritage - prosegue il comunicato -".

Le caratteristiche tecniche della seconda maglia della Juve

"Progettata per garantire prestazioni d'élite, la maglia è realizzata in un tessuto ingegnerizzato leggero con motivo zebrato che migliora la vestibilità e la libertà di movimento. Grazie all'integrazione delle più recenti tecnologie CLIMACOOL+ di adidas, la maglia favorisce un'efficiente traspirazione, mantenendo i giocatori freschi sotto pressione e ottimizzando la traspirazione durante le fasi di gioco più intense. Il Kit Away 2026/27 è completato da pantaloncini e calzettoni neri con dettagli rosa coordinati e branding adidas, per un look sul campo d'effetto e coeso. La nuova maglia Away della Juventus sarà disponibile a partire dal 21 luglio nei Juventus Store, in negozi adidas selezionati e online sul sito ufficiale del club bianconero".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE