"Niente cazzate, in 10 minuti la Juve lo sapeva": l'ex che incantò Old Trafford rivive tutto

L'ex centrocampista della Juventus - dal 2006 al 2011 - Manuel Giandonato ha raccontato come è stato crescere in un settore giovanile importante come quello bianconero . Un ambiente ferreo per molti aspetti, ma che ti permetteva di crescere e prepararti alla vita adulta anche fuori dal campo. Giandonato, ricordato da molti tifosi bianconeri per quella perla su punizione ad Old Trafford contro il Manchester United (nell'amichevole per l'addio al calcio di Gary Neville), oggi allena la Recanatese in Serie D e durante una diretta ha toccato diversi temi: il rapporto tra scuola e allenamenti, l'importanza di sapersi comportare, il peso di rappresentare una società importante come la Juventus. L'ex centrocampista ha poi fatto un paragone con le giovani generazioni di oggi, chiedendosi perché non si possa tornare al modello con cui è cresciuto lui.

"Dovevi stare 24 ore su 24 sul pezzo"

L'intervista a Giandonato comincia ricordando il suo periodo alla Vecchia Signora e facendo un focus sul modello di comportamento che i tesserati erano obbligati a seguire. "Mi ricordo quando io ero alla Juve, se riportavamo un'insufficienza a scuola per una settimana non ci si allenava. Se arrivavi tardi a scuola per una settimana facevi il cameriere in convitto. Quindi ti forgiavano un carattere che non era solo nel rettangolo verde. Cioé il rettangolo verde, secondo me, era una conseguenza di tutto quello che ti trasmettevano all'esterno".

"Tu eri abituato a stare 24 ore su 24 sul pezzo, per qualsiasi cosa tu facessi. Cioé tu andavi in giro e dovevi sapere che rappresentavi la Juve, quindi ti dovevi saper comportare. Andavi a scuola che eri un tesserato della Juventus e non dovevi far cazzate perché appena facevi una cazzata dopo 10 minuti lo sapeva la Juventus. Prendevi il pullman di linea e ti dovevi saper comportare. Se c'era una signora farla sedere perché tutti sapevano che eri della Juventus".