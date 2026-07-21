Chiellini ricorda l'Heysel: "Ripartiamo affinché non succedano episodi del genere"

"È una giornata che rimarrà per sempre nella storia della Juventus, dello sport e del calcio italiano. È una giornata per ricordare chi purtroppo non c'è più, una partita che doveva essere solo uno spettacolo di calcio e che invece si ricorda come una tragedia". Questo il pensiero che Giorgio Chiellini ha dedicato alle vittime del dramma dell'Heysel nel 1985 .

Le parole di Chiellini

In Sala della Regina alla Camera dei Deputati, l'ex capitano bianconero ha parlato così in occasione della presentazione della "Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel", che cadrà a partire dal prossimo 29 maggio: "Siamo qui perché non succeda di nuovo, siamo qui perché il calcio, lo sport in generale sia un momento di festa per migliaia di persone in presenza e milioni da lontano. Ricordare è importante, da qui si deve sempre ripartire affinché non succedano purtroppo altri episodi del genere. Non è semplice ma c'è la volontà di tutti affinché la cultura della non violenza venga promulgata e portata avanti, questa giornata è uno step importante in questa direzione. Alla Juventus abbiamo un regolamento interno che vieta l'ingresso a chi non rispetta i valori della società, è un percorso lungo, non semplice, ma speriamo che il calcio e lo sport in generale possano essere portatori di sani valori".

Il presidente Ferrero: "Abbiamo investito nella sicurezza"

Anche Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, è intervenuto a margine della presentazione: "Dopo questa immane tragedia, non solo per la Juventus ma per il mondo intero, abbiamo assunto l'impegno di non dimenticare mai e di fare in modo che non possa più succedere. Abbiamo ricordato questa tragedia in tutti i luoghi che ci sono più cari e abbiamo investito nella sicurezza", ha detto.

Sergio Brio: "Serata difficile"

Quella sera in campo c'era anche Sergio Brio, un altro ospite dell'iniziativa dedicata alle vittime dell'Heysel: "Fu una serata difficile. Sapevamo nel riscaldamento che era successo qualcosa perché vedevamo in tribuna tifosi con i vestiti strappati e bambini che piangevano. Abbiamo giocato sapendo che era morto un solo tifoso, poi in albergo ci hanno detto che erano 39: è stato un momento tragico e l'iniziativa di oggi è bellissima", ha dichiarato l'ex difensore bianconero.

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