Nasce la Juventus Under 18, prima volta storica: chi è il nuovo allenatore

La Juventus continua a investire nella crescita dei propri giovani introducendo una significativa novità per la stagione 2026/27. Per la prima volta, infatti, il Settore Giovanile bianconero potrà contare anche su una formazione Under 18, pensata per accompagnare in maniera ancora più efficace i talenti verso le categorie superiori. Si tratta di un passaggio strategico che rende più fluido il percorso di sviluppo tra le varie squadre del vivaio. L'obiettivo è offrire ai ragazzi un'ulteriore tappa di formazione prima dell'approdo in Primavera e, successivamente, in Next Gen. A guidare questo nuovo progetto sarà Piero Panzanaro, tecnico che conosce profondamente l'ambiente juventino.

Panzanaro alla guida della nuova Under 18 La Juventus ha affidato la panchina della neonata Under 18 a Piero Panzanaro, che ha sottoscritto un accordo con il club valido fino al 2028. Per l'allenatore si tratta di un'importante opportunità all'interno di un percorso iniziato ormai diversi anni fa. Entrato a far parte del Settore Giovanile bianconero nel 2014, ha ricoperto diversi incarichi dimostrando continuità e competenza.

In passato ha lavorato come viceallenatore dell'Under 19 per due stagioni, prima di assumere la guida tecnica dell'Under 17. L'esperienza maturata nelle varie categorie rappresenta una garanzia per il nuovo incarico. Il club punta sulla sua conoscenza dei giovani e sulla capacità di valorizzarne le qualità. La nascita dell'Under 18 rappresenta così un ulteriore passo nel rafforzamento della filiera tecnica juventina. Juventus Una Juve in rosa! Svelata la seconda maglia, tifosi in estasi: “Ora i giocatori” Al via la nuova stagione a Vinovo L'avventura della nuova Under 18 inizierà ufficialmente già nella giornata di domani, quando la squadra si ritroverà presso l'Allianz Training Center di Vinovo per il primo allenamento stagionale. Sarà il momento inaugurale di un progetto destinato ad avere un ruolo importante nel percorso di crescita dei giovani calciatori bianconeri. Accanto a Panzanaro lavorerà uno staff tecnico composto da professionisti con competenze specifiche. Marco Pecorari ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda, mentre Samuele Callegaro sarà il preparatore atletico della squadra. La preparazione dei portieri sarà invece affidata a Enrico Vaudagna. L'obiettivo comune sarà quello di accompagnare i ragazzi nella loro crescita tecnica, fisica e personale. Con questa nuova formazione, la Juventus amplia ulteriormente il proprio modello di sviluppo, consolidando il collegamento tra il vivaio e il calcio professionistico. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE