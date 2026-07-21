"La risposta di Moggi", "Devi fare solo quello": Ibra e Zidane spiegano la Juve, Beckham l'incubo

Zidane: "Per questo faccio l'allenatore"

E ancora risponde Zidane: "Questo è il calcio. Perché è quello che ci piace fare. Si percepiva anche in campo e ci stavamo divertendo. Eravamo felici. Per questo sono diventato allenatore perché voglio continuare a provare quel piacere e vedere i giocatori giocare proprio lì davanti a me. Voglio trarne gioia. Serve per andare avanti in questa ottica…". "Non un allenatore qualsiasi, ma in grado di vincere la Champions per tre volte di fila" aggiunge Beckham. Anche Zlatan sottolinea: "È follia. Anche come giocatore. Io non ho vinto la Champions quindi questa è la vostra discussione (ride ndr)". Qui torna a parlare Zizou: "Una grande squadra. Stavo facendo il punto sui giocatori che avevo con me, ho espresso la mia passione e qualcosa è successo. Raggiungere quel livello è quello che rappresenta la vittoria. Un’altra cosa che voglio consigliare ai giovani è quello di lavorare, il talento non è tutto perché se non ti impegni non diventerai mai il migliore".