Lucumì, ecco l'assist alla Juve! L'annuncio da Bologna: "Lo abbiamo già promesso"

Lucumì è il nome tra gli obiettivi della Juve per rinforzare la difesa di Spalletti. Il centrale è reduce dal Mondiale con la Colombia ed è ancora in vacanza per qualche giorno, ma intanto da Bologna arriva un assist importante per capire ancora meglio quale potrebbe essere il suo futuro. A parlare del difensore è proprio Fenucci, dirigente dei felsinei, che conferma la possibile cessione ma soltanto a fronte di un'offerta adeguata per il club. Quindi una sorta di messaggio alla Juve che sul mercato sta cercando ancora la chiave per arrivare all'attaccante e non solo.
Lucumì e il messaggio da Bologna
Proprio Fenucci nel punto sul mercato del Bologna ha parlato di Lucumì, mandando un messaggio indiretto ai club interessati al giocatore: "Lucumi ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via, perché questo lo abbiamo promesso l'anno scorso. Sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe cambiato il suo percorso di carriera, gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, in questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però se dovesse essere così lo accontenteremo, altrimenti rimarrà con noi".
Capitolo mercato Juve
Il mercato della Juve non è ancora decollato. Il Mondiale appena concluso ha inevitabilmente rallentato tante situazioni sia in entrata ma anche in uscita. I bianconeri hanno bisogno di sbloccare liquidità per andare poi a prendere i rinforzi giusti nei vari reparti e al momento i due più addocchiati sono quello offensivo e la difesa. Per quanto riguarda il primo c'è il nome di Kolo Muani ma la richiesta del Psg è elevata. Poi nella lista di Carnevali c'è anche Pellegrino del Parma e anche qui si dovrebbe trovare prima la quadra con gli emiliani per capire la fattibilità dell'affare. Mentre in difesa, dopo l'arrivo a zero di Celik, si insiste per Lucumì: nome uscito sin dalla fine della stagione scorsa e per qualche giorno messo un attimo da parte per capire la situazione contrattuale. La clausola da 28 milioni di euro nel suo contratto è scaduta, dunque con un anno di contratto col Bologna potrebbe andar via anche a cifre più ragionevoli.
Lucumì e non solo: la situazione uscite Juve
La Juventus è impegnata a ridurre il numero di giocatori in rosa e diversi elementi potrebbero lasciare il club nelle prossime settimane. Tra questi c'è Cabal, seguito con interesse dal Besiktas, con le parti che stanno discutendo la formula più adatta per il trasferimento. Anche Rugani è vicino all'addio: oltre ad alcune richieste dall'estero, Monza e Bologna hanno chiesto informazioni sul difensore per rinforzare il reparto arretrato. Un altro nome in uscita è Joao Mario, finito nel mirino della Fiorentina su indicazione di Fabio Paratici. Il giocatore non rientra nei progetti tecnici di Spalletti e il club viola punta a chiudere l'operazione con un prestito oneroso e diritto di riscatto. La Juventus, invece, preferirebbe inserire l'obbligo di riscatto. Le trattative sono ancora aperte, ma ci sono buone possibilità che le parti trovino un accordo nei prossimi giorni.
Bremer-Kalulu, i sondaggi
La Juventus è chiamata a impostare un mercato sostenibile, con gli acquisti finanziati principalmente dalle cessioni. Dopo la mancata qualificazione alla Champions League, il club dovrà inevitabilmente sacrificare almeno un giocatore di primo piano per riequilibrare i conti. Le partenze degli esuberi non sarebbero infatti sufficienti a coprire il deficit economico. Tra gli indiziati restano anche Bremer, sul quale al momento si registrano soltanto alcuni timidi interessamenti del Bayern Monaco, e Kalulu. Il difensore francese, protagonista di una crescita costante e considerato uno degli elementi più affidabili e versatili della retroguardia bianconera, viene valutato intorno ai 50 milioni di euro.
Una cifra importante, ma comunque alla portata di diversi club di Premier League. La posizione della Juventus, però, è netta: l'eventuale arrivo di Celik non rappresenta un segnale di una possibile cessione di Kalulu. L'obiettivo della società è trattenerlo, cercando risorse economiche attraverso altre operazioni. Solo nel caso in cui non fosse possibile reperire liquidità altrove, il club potrebbe prendere in considerazione la sua partenza. Insomma prima di chiudere per gli arrivi, come Lucumì, c'è da passare dalle cessioni e poi si stapperà il mercato in entrata.
Lucumì è il nome tra gli obiettivi della Juve per rinforzare la difesa di Spalletti. Il centrale è reduce dal Mondiale con la Colombia ed è ancora in vacanza per qualche giorno, ma intanto da Bologna arriva un assist importante per capire ancora meglio quale potrebbe essere il suo futuro. A parlare del difensore è proprio Fenucci, dirigente dei felsinei, che conferma la possibile cessione ma soltanto a fronte di un'offerta adeguata per il club. Quindi una sorta di messaggio alla Juve che sul mercato sta cercando ancora la chiave per arrivare all'attaccante e non solo.
Lucumì e il messaggio da Bologna
Proprio Fenucci nel punto sul mercato del Bologna ha parlato di Lucumì, mandando un messaggio indiretto ai club interessati al giocatore: "Lucumi ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via, perché questo lo abbiamo promesso l'anno scorso. Sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe cambiato il suo percorso di carriera, gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, in questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però se dovesse essere così lo accontenteremo, altrimenti rimarrà con noi".