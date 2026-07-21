Lucumì, ecco l'assist alla Juve! L'annuncio da Bologna: "Lo abbiamo già promesso"

Lucumì è il nome tra gli obiettivi della Juve per rinforzare la difesa di Spalletti . Il centrale è reduce dal Mondiale con la Colombia ed è ancora in vacanza per qualche giorno, ma intanto da Bologna arriva un assist importante per capire ancora meglio quale potrebbe essere il suo futuro . A parlare del difensore è proprio Fenucci , dirigente dei felsinei, che conferma la possibile cessione ma soltanto a fronte di un'offerta adeguata per il club. Quindi una sorta di messaggio alla Juve che sul mercato sta cercando ancora la chiave per arrivare all'attaccante e non solo.

Lucumì e il messaggio da Bologna

Proprio Fenucci nel punto sul mercato del Bologna ha parlato di Lucumì, mandando un messaggio indiretto ai club interessati al giocatore: "Lucumi ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via, perché questo lo abbiamo promesso l'anno scorso. Sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe cambiato il suo percorso di carriera, gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, in questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però se dovesse essere così lo accontenteremo, altrimenti rimarrà con noi".