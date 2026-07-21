Pellegrino, attenta Juve: la Fiorentina di Paratici può inserirsi! E rispunta anche Mateta

L'emergenza accelera il mercato e costringe la Juventus a ragionare su più tavoli contemporaneamente. L'infortunio di Ekhator ha infatti reso ancora più urgente l'arrivo di un attaccante, con Spalletti che in vista dell'amichevole contro lo Standard Liegi, può contare nel ruolo di centravanti soltanto su Openda. Uno scenario che impone riflessioni immediate e che è stato al centro dell'ultima puntata di Tuttochiaro, il programma del canale YouTube di Tuttosport. Tra priorità, alternative e possibili intrecci con le mosse delle rivali, la dirigenza bianconera continua a valutare tutte le opzioni per rinforzare il reparto offensivo. E deve stare attenta alla concorrenza per Pellegrino.

Rispunta Mateta, resta il tema Vlahovic

Sul tavolo restano anche altri nomi. Sorloth continua a rappresentare una soluzione gradita per caratteristiche tecniche, molto simili a quelle di Pellegrino, mentre nelle ultime ore i bianconeri sono tornati a informarsi anche per Mateta. L'attaccante del Crystal Palace era già stato seguito a gennaio, quando l'operazione sfumò sia per i dubbi legati al recupero dal problema al ginocchio sia per l'impossibilità di impostare un trasferimento a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. In quell'occasione era già stato raggiunto un accordo con gli agenti sull'ingaggio, dettaglio che potrebbe agevolare un eventuale nuovo assalto. Al momento, però resta sempre un'alternativa.Tra i dossier più delicati continua a esserci quello relativo a Vlahovic. La situazione dell'attaccante serbo resta da monitorare con attenzione, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Spalletti in conferenza stampa, che hanno riportato il centravanti al centro del dibattito. L'eventuale ritorno in bianconero, tuttavia, dipenderà dalla disponibilità del giocatore ad accettare le condizioni economiche e contrattuali proposte dalla Juve. Non ci sono altre possibilità.

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