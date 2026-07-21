Ravanelli show a Tuttosport: “Sorloth più che Mateta, mi piacerebbe Rashford". Su Ekhator, Lucumí, Celik...

Lucumì, Stones e la ricetta per far crescere la squadra

Tra i temi affrontati anche quello della difesa, con Ravanelli che ha individuato in Lucumì il profilo ideale per migliorare il reparto: "Mi piace tantissimo, potrebbe sostituire Kelly visto che è mancino. Sarebbe un'operazione top per la Juve. Farei carte false per lui, la squadra farebbe un salto di qualità. Credo manchi qualcosa come impostazione alla difesa, nel cominciare l'azione. Kelly fatica nel velocizzare, nell'essere dinamico nella giocata. E l'avversario così può piazzarsi. Facendo fatica da dietro poi difficilmente crei superiorità numerica. La Juve deve migliorare da dietro anche con un portiere forte con i piedi, oltre a un difensore di personalità nel giocare. La squadra è prevedibile nell'impostazione, ne avevo parlato con Spalletti che me lo ha confermato. Oltre questo vanno migliorate le scelte e gli ultimi passaggi, abbiamo fatto pochi gol per essere la Juve. Io sono cresciuto con la Juve che quando faceva gol era finita la partita. Bisogna tornare ad essere cinici e riserve una saracinesca dietro. Se Celik può dare una mano in questo? Lui è un buon giocatore, può stare in una rosa. Ben venga, ma non pensiamo che ci faccia fare il salto di qualità. Può tornare utile, ha velocità e fa assist, ma la Juve deve alzare il livello di qualità, altrimenti si fa fatica a vincere le partite".