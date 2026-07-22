Mateta nuova insidia per Kolo Muani: Juve, Carnevali e Massara riaprono il dossier sfumato

Il duello continuo fino al capitolo nazionale

Adesso però il carrarmato transalpino sta bene e può fare la differenza in un campionato come la Serie A. La Juve lo sa ed è tornata a sondare il terreno, qualora la trattativa per Kolo Muani non dovesse decollare. Una staffetta quella tra Randal e Jean-Philippe destinata a proseguire pure a settembre, quando il nuovo ct francese Zizou Zidane farà le prime convocazioni. La sensazione è che alla fine sia alla Juve sia con con la Francia ci sia posto per uno soltanto dei due. O magari, visto il numero di trattative che la Juve sta seguendo in attacco, per nessuno dei due.