Juve e Vlahovic ora si parlano: quanta distanza c'è e il nodo da sciogliere per siglare il DV9-bis

TORINO - La distanza c’è. È netta, nettissima. Ma la notizia è che la Juve e Dusan Vlahovic hanno smesso di mandarsi segnali: ora si parlano. Lo fanno col reciproco obiettivo di giungere alla migliore conclusione possibile di una corsa infinita, se si pensa prima al tema rinnovo e adesso al nuovo contratto. Non è una trattativa, è un vero e proprio inseguimento. Club e giocatore stanno ragionando a voce alta, prima ancora di fissare un incontro. Partono da presupposti ben distinti. La Juve sa che cosa intende offrire all’attaccante: un contratto biennale da circa 6.5 milioni netti a stagione, riconoscendo 4-5 milioni di euro di commissioni alla firma. Vlahovic, invece, fa dei ragionamenti diversi: sull’ingaggio vorrebbe arrivare a 7 milioni, gli stessi intascati annualmente da Kenan Yildiz, ma soprattutto punta al doppio di commissioni. Già, perché per la firma la richiesta è di 8-9 milioni. Dunque, ricapitolando, circa 6 milioni di divario tra ingaggio e commissioni. Tanti, ragionando su un biennale. Ma comunque la Juve mantiene aperta la partita, tratta per limare, cerca un modo per avvicinarsi al giocatore. Senza l’assillo di doverlo prendere per forza, nonostante sia il più conveniente di tutti gli attaccanti trattati in termini di qualità-prezzo.