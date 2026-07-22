Kessié, la Juve lo prenota! Passi avanti per Franck: la chiave per convincerlo. E Pjanic propone Alajbegovic

Pjanic propone Alajbegovic: Massara riflette

L’Italia intera l’ha scoperto, suo malgrado, a Zenica. Vedendolo all’opera con la maglia della Bosnia, ha rapito lo sguardo di tanti: per tecnica e personalità, per capacità di recitare un ruolo da primo attore palla al piede. E l’età fa indubbiamente impressione: 18 anni, classe 2007. Kerim Alajbegovic è l’uomo del momento, soprattutto per quanto concerne le prospettive di mercato. Ha la fila di squadre che lo seguono: in Italia sono forti Atalanta, Napoli e Roma, all’estero si sono mosse Chelsea, Borussia Dortmund, Newcastle, Sunderland e Betis. In questo momento il club che ha accumulato il vantaggio maggiore è l’Atalanta. Cristiano Giuntoli si è mosso in anticipo sul gioiellino del Bayer Leverkusen, uno di quei giocatori in grado di svariare sull’intera trequarti. Predilige, sì, partire da sinistra. Ma è già stato impiegato da numero dieci e pure a destra. La Juve, in realtà, uno così lo cerca. Sperando e confidando che Brahim Diaz ad agosto possa dare un riscontro positivo ai bianconeri. Intanto, però, Miralem Pjanic ha bussato alla porta di Ricky Massara per Alajbegovic. Il nuovo capo dell’area sportiva lo voleva già alla Roma, salvo poi mollare ogni trattativa da marzo in poi: sapeva che il suo mandato nella Capitale sarebbe terminato in breve tempo.