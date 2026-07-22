Michielin e l'amore per la Juve: "Da quando ho visto Del Piero...". Poi il regalo bianconero

Arriva su Disney+ il 21 settembre “Becoming Her: Prima di diventare grandi” , il documentario prodotto dalla Juventus e presentato in anteprima al Festival di Giffoni . Un racconto intenso fatto di sogni, sacrifici e crescita personale attraverso gli occhi di tre giovani calciatrici. A guidare lo spettatore con la sua voce narrante c’è Francesca Michielin , artista e tifosa bianconera da sempre. La cantante accompagna il percorso di Sofia Cholovskaya , Samantha Lee e Anna Copelli , tre ragazze unite dalla passione per il calcio e dalla voglia di superare i propri limiti. Un viaggio che parla di sport, ma soprattutto di identità, resilienza e trasformazione. Una storia di formazione in cui il campo diventa metafora delle sfide della vita.

Francesca Michielin ha raccontato di sentirsi profondamente legata alla Juventus , non solo per la passione sportiva ma anche per i valori rappresentati dal club. "Sono juventina da tempo immemore, perché mi riconosco anche nel sistema di valori della squadra", ha spiegato la cantante a Giffoni.it durante l’incontro con la stampa. Il suo amore per il calcio nasce da lontano, dal momento in cui " ho visto giocare per la prima volta Alessandro Del Piero con la Juventus durante una partita allo stadio di Vicenza". E sui social la Juve ha postato un video con un regalo per la catante con la maglia bianconera e il numero 10. Michielin poi ricorda anche l’emozione vissuta da adolescente nel 2006: "Ero una ragazzina quando nel 2006 l’Italia ha vinto i Mondiali ed è stata una delle estati più belle della mia vita". Nonostante la grande passione per lo sport, però, ammette: "Non ho mai sognato di fare la calciatrice".

Il valore dello sport e la forza di rialzarsi dopo un infortunio

Nel documentario emerge anche il tema della crescita attraverso le difficoltà. Per Michielin essere atleta significa compiere una scelta e affrontare un percorso fatto di ostacoli e cambiamenti: "Essere atlete vuol dire fare una scelta, d’altronde 'crisis' in greco vuol dire proprio questo e crescere è un percorso non lineare ma complesso". Tra i momenti più emozionanti della storia c’è quello legato all’infortunio di Anna Copelli, un’esperienza che ha colpito profondamente la cantante. "Durante la registrazione mi sono messa a piangere varie volte perché ho sperimentato cosa voglia dire essere infortunata", ha raccontato. Secondo Michielin il corpo non è semplicemente uno strumento da comandare, ma una parte di noi con cui costruire equilibrio e armonia. Anna ha descritto quel periodo come "una batosta a livello psicologico", spiegando: "Da un giorno all’altro ho perso una parte di me, anzi il 50% di me ed è difficile da accettare".

“Magia bianca”, la rinascita personale di Francesca Michielin

Il tema della guarigione e della ripartenza accompagna anche il nuovo progetto musicale di Francesca Michielin, l’album “Magia bianca”. La cantante lo definisce un percorso di riscoperta interiore e di maggiore ascolto del proprio corpo. "La magia bianca da sempre è associata all’idea di cura e guarigione e in effetti il disco mi ha dato la voglia di dare fiducia al mio corpo", ha raccontato. Un messaggio che si intreccia con quello del documentario: affrontare le difficoltà, accettare i momenti fragili e trovare nuove energie per ripartire. Michielin guarda già al futuro e alla possibilità di portare le sue nuove canzoni sul palco: "Non vedo l’ora di portare le canzoni a teatro il prossimo inverno. E prometto che sarà più di un concerto". Un percorso artistico e umano che richiama lo stesso spirito delle giovani protagoniste di “Becoming Her”.

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