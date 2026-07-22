Ekhator netto tra infortunio, Juve e Spalletti: "Basta solo sentire la parola"

Jeff Ekhator è stato il primo acquisto dell'era Giovanni Carnevali alla Juventus. Il classe 2006 è arrivato in bianconero dopo le ottime impressioni e i primi gol segnati in Serie A con il Genoa. Nell'amichevole col Basilea, però, l'attaccante bianconero ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra, che lo terrà ai box per una ventina di giorni. Ekhator ha parlato in occasione del "Meet&Greet" con i tifosi bianconeri, in cui è stata presentata anche la seconda maglia per la stagione 2026/27: il diciannovenne ha raccontanto il problema fisico, gli obiettivi e il legame con Luciano Spalletti.
L'esordio e infortunio
Jeff Ekhator ha già iniziato il percorso riabilitativo per guarire dal problema rimediato nel primo tempo dell'amichevole col Basilea. Una prima in bianconero non esaltante: "Non è stato l'esordio che desideravo, ma sto già lavorando per riprendermi al meglio", ha raccontato il diciannovenne.
L'attaccante però ha trovato un gran gruppo che gli ha permesso subito di inserirsi al meglio: "Sono grandi campioni e giocatori. Mi stanno aiutando molto. Mi trovo veramente bene".
La Juventus e la trattativa lampo
Un vero e proprio blitz quello della Juventus, che ha spiazzato tutti, anche lo stesso Ekhator. Il diciannovenne era pronto per iniziare la stagione col Genoa, poi è arrivata la chiamata dei bianconeri: "Mi allenavo per arrivare pronto al ritio col Genoa, poi è arrivata la Juventus e adesso son qua".
I bianconeri lo hanno acquistato a titolo definitivo (Le cifre, bonus e modalità del primo acquisto firmato Giovanni Carnevali). Per l'attaccante italiano la Juventus è un sogno che si avvera. "È una grande emozione e un orgoglio personale. Per me, che fin da bambino sognavo di fare questo lavoro, arrivare alla Juventus è la cosa più bella che mi potesse capitare. Mi brillavano gli occhi, è vero. Arrivare alla Juve non è una cosa da poco. È una squadra e un club top, quindi è vero. Basta sentire il nome Juventus per far brillare gli occhi".
Obiettivi e legame con Spalletti
"Ho 19 anni, penso solo a crescere, migliorarmi e aiutare la squadra", ha poi aggiunto Jeff Ekhator al Meet&Greet. L'ex Genoa vuole rimanere con i piedi per terra e vola basso: "Obiettivi? Voglio crescere e aiutar la squadra".
Anche se l'infortunio lo ha limitato in questo avvio di avventura, Ekhator ha ammesso di aver legato subito con Luciano Spalletti. E sul tecnico di Certaldo ha concluso: "È un grande allenatore e mi aiuta molto. Mi dà consigli, siamo rimasti anche a lavorare insieme qualche volta. È un grande allenatore e un grande mister".
Jeff Ekhator è stato il primo acquisto dell'era Giovanni Carnevali alla Juventus. Il classe 2006 è arrivato in bianconero dopo le ottime impressioni e i primi gol segnati in Serie A con il Genoa. Nell'amichevole col Basilea, però, l'attaccante bianconero ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra, che lo terrà ai box per una ventina di giorni. Ekhator ha parlato in occasione del "Meet&Greet" con i tifosi bianconeri, in cui è stata presentata anche la seconda maglia per la stagione 2026/27: il diciannovenne ha raccontanto il problema fisico, gli obiettivi e il legame con Luciano Spalletti.
L'esordio e infortunio
Jeff Ekhator ha già iniziato il percorso riabilitativo per guarire dal problema rimediato nel primo tempo dell'amichevole col Basilea. Una prima in bianconero non esaltante: "Non è stato l'esordio che desideravo, ma sto già lavorando per riprendermi al meglio", ha raccontato il diciannovenne.
L'attaccante però ha trovato un gran gruppo che gli ha permesso subito di inserirsi al meglio: "Sono grandi campioni e giocatori. Mi stanno aiutando molto. Mi trovo veramente bene".