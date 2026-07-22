Ekhator netto tra infortunio, Juve e Spalletti: "Basta solo sentire la parola"

Un vero e proprio blitz quello della Juventus , che ha spiazzato tutti, anche lo stesso Ekhator. Il diciannovenne era pronto per iniziare la stagione col Genoa, poi è arrivata la chiamata dei bianconeri: "Mi allenavo per arrivare pronto al ritio col Genoa, poi è arrivata la Juventus e adesso son qua".

I bianconeri lo hanno acquistato a titolo definitivo (Le cifre, bonus e modalità del primo acquisto firmato Giovanni Carnevali). Per l'attaccante italiano la Juventus è un sogno che si avvera. "È una grande emozione e un orgoglio personale. Per me, che fin da bambino sognavo di fare questo lavoro, arrivare alla Juventus è la cosa più bella che mi potesse capitare. Mi brillavano gli occhi, è vero. Arrivare alla Juve non è una cosa da poco. È una squadra e un club top, quindi è vero. Basta sentire il nome Juventus per far brillare gli occhi".