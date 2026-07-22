Juve Women, il calendario della Serie A: Guerrero, esordio con il Napoli. Le sfide a Roma e Inter...

Una nuova stagione sta per prendere il via. La Juve Women, con il nuovo corso in panchina targato Isaac Guerrero, comincerà tra circa due mesi il campionato di Serie A femminile 2026/27. Proprio quest'oggi è stato reso noto il calendario delle bianconere per la prossima annata: l'esordio sarà in casa contro il Napoli Women nel weekend del 26-27 settembre. L'ultima stagionale, invece, contro la Ternana il 15-16 maggio 2027.