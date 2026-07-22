Juve Women, il calendario della Serie A: Guerrero, esordio con il Napoli. Le sfide a Roma e Inter...

Una nuova stagione sta per prendere il via. La Juve Women, con il nuovo corso in panchina targato Isaac Guerrero, comincerà tra circa due mesi il campionato di Serie A femminile 2026/27. Proprio quest'oggi è stato reso noto il calendario delle bianconere per la prossima annata: l'esordio sarà in casa contro il Napoli Women nel weekend del 26-27 settembre. L'ultima stagionale, invece, contro la Ternana il 15-16 maggio 2027.
Juve Women, il calendario: esordio col Napoli
Questo il calendario che attende la Juventus Women nel prossimo campionato di Serie A.
1ª giornata - Juventus-Napoli Women (andata 26-27 settembre 2026; ritorno 30-31 gennaio 2027);
2ª giornata - Milan-Juventus (andata 3-4 ottobre 2026; ritorno 6-7 febbraio 2027);
3ª giornata - Juventus-Como 1907 (andata 17-18 ottobre 2026; ritorno 13-14 febbraio 2027);
4ª giornata - Juventus-Roma (andata 24-25 ottobre 2026; ritorno ritorno si disputerà il 20-21 febbraio 2027);
5ª giornata - Fiorentina-Juventus (andata 31 ottobre-1 novembre 2026; ritorno 13-14 marzo 2027);
6ª giornata - Juventus-Sassuolo (andata 7-8 novembre 2026; ritorno 20-21 marzo 2027);
7ª giornata - Inter-Juventus (andata 14-15 novembre 2026; ritorno 3-4 aprile 2027);
8ª giornata - Lazio-Juventus (andata 21-22 novembre 2026; ritorno 10-11 aprile 2027);
9ª giornata - Juventus-Como Women (andata 12-13 dicembre 2026; ritorno 1-2 maggio 2027);
10ª giornata - Parma-Juventus (andata 16-17 gennaio 2027; ritorno 8-9 maggio 2027);
11ª giornata - Juventus-Ternana Women (andata 23-24 gennaio 2027; ritorno 15-16 maggio 2027).
In programma tre amichevoli
Intanto il club bianconero, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato anche i prossimi impegni estivi propedeutici all'inizio del campionato. Dopo il primo test contro il Servette, in arrivo altri tre appuntamenti: "Archiviata con una vittoria la prima uscita del precampionato, il 2-0 contro il Servette dello scorso 18 luglio, la Juventus Women prosegue il proprio percorso di avvicinamento alla stagione 2026/27 con altre tre amichevoli in programma nei prossimi giorni. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 25 luglio, quando le bianconere affronteranno l'Aarau alle 10:30 all'Allianz Training Center di Vinovo".
E ancora: "Il giorno successivo, sabato 26 luglio, la Juventus Women sfiderà il Como Women alle 18:00, ancora sul Campo 1 dell'Allianz Training Center di Vinovo. Il quarto test in programma sarà invece mercoledì 30 luglio, quando la squadra allenata da Isaac Guerrero affronterà il Puskás FC Women alle 20:00 allo Stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella".
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