Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve Women, il calendario della Serie A: Guerrero, esordio con il Napoli. Le sfide a Roma e Inter...

Ufficializzato il percorso delle bianconere nel massimo campionato femminile 2026/27: il programma per la prossima stagione
4 min
Juve WomenCalendarioSerie A femminile
Juve Women, il calendario della Serie A: Guerrero, esordio con il Napoli. Le sfide a Roma e Inter... © Juventus FC via Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Una nuova stagione sta per prendere il via. La Juve Women, con il nuovo corso in panchina targato Isaac Guerrero, comincerà tra circa due mesi il campionato di Serie A femminile 2026/27. Proprio quest'oggi è stato reso noto il calendario delle bianconere per la prossima annata: l'esordio sarà in casa contro il Napoli Women nel weekend del 26-27 settembre. L'ultima stagionale, invece, contro la Ternana il 15-16 maggio 2027.

Juve Women, il calendario: esordio col Napoli

Questo il calendario che attende la Juventus Women nel prossimo campionato di Serie A.

1ª giornata - Juventus-Napoli Women (andata 26-27 settembre 2026; ritorno 30-31 gennaio 2027);

2ª giornata - Milan-Juventus (andata 3-4 ottobre 2026; ritorno 6-7 febbraio 2027);

3ª giornata - Juventus-Como 1907 (andata 17-18 ottobre 2026; ritorno 13-14 febbraio 2027);

4ª giornata - Juventus-Roma (andata 24-25 ottobre 2026; ritorno ritorno si disputerà il 20-21 febbraio 2027);

5ª giornata - Fiorentina-Juventus (andata 31 ottobre-1 novembre 2026; ritorno 13-14 marzo 2027);

6ª giornata - Juventus-Sassuolo (andata 7-8 novembre 2026; ritorno 20-21 marzo 2027);

7ª giornata - Inter-Juventus (andata 14-15 novembre 2026; ritorno 3-4 aprile 2027);

8ª giornata - Lazio-Juventus (andata 21-22 novembre 2026; ritorno 10-11 aprile 2027);

9ª giornata - Juventus-Como Women (andata 12-13 dicembre 2026; ritorno 1-2 maggio 2027);

10ª giornata - Parma-Juventus (andata 16-17 gennaio 2027; ritorno 8-9 maggio 2027);

11ª giornata - Juventus-Ternana Women (andata 23-24 gennaio 2027; ritorno 15-16 maggio 2027).

In programma tre amichevoli

Intanto il club bianconero, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato anche i prossimi impegni estivi propedeutici all'inizio del campionato. Dopo il primo test contro il Servette, in arrivo altri tre appuntamenti: "Archiviata con una vittoria la prima uscita del precampionato, il 2-0 contro il Servette dello scorso 18 luglio, la Juventus Women prosegue il proprio percorso di avvicinamento alla stagione 2026/27 con altre tre amichevoli in programma nei prossimi giorni. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 25 luglio, quando le bianconere affronteranno l'Aarau alle 10:30 all'Allianz Training Center di Vinovo".

E ancora: "Il giorno successivo, sabato 26 luglio, la Juventus Women sfiderà il Como Women alle 18:00, ancora sul Campo 1 dell'Allianz Training Center di Vinovo. Il quarto test in programma sarà invece mercoledì 30 luglio, quando la squadra allenata da Isaac Guerrero affronterà il Puskás FC Women alle 20:00 allo Stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella". 

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS