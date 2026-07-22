Vlahovic, ma quale stipendio: ecco il vero nodo! Occhi Juve in Brasile e il flirt di Nico Gonzalez

Se si parla di attacco, si parla ovviamente di Vlahovic . Il punto della situazione: "I costi per un ritorno di fiamma per il serbo permetterebbero di investire su un altro giocatore, qualsiasi ruolo sia. La Juve sta cercando di capire se ci sono margini, con Vlahovic si sono tornati a parlare: non credo in novità in queste ore perché ci sono distanze importanti. Ballano 6 milioni, che sono tanti: balla quasi un anno di stipendio. Questi 6 milioni sono la distanza tra ciò che la Juve vuole dare in termini di commissioni al papà di Vlahovic e ciò che quest’ultimo chiede : la Juve non vuole andare oltre i 4-5 milioni, lui ne chiede 8-9. Non penso che la trattativa si incaglierà per i 500.000 euro di differenza di ingaggio: Vlahovic vuole 7 milioni come Yildiz, i bianconeri si spingono fino a 6.5 milioni. Il vero nodo sono le commissioni".

Ipotesi Pellegrino e Icardi... no

Un'altra possibilità per il reparto avanzato è Pellegrino del Parma: "L’attacco ad oggi è tutto sulle spalle di Openda: sabato a Liegi sarà così. Un giocatore va dato a Spalletti, è il primo reparto da rafforzare: l’infortunio di Ekhator complica le cose. Pellegrino può essere il giocatore da inserire in breve e con un rapporto qualità-prezzo interessante. Non sarebbe un grande colpo della Juve ma sarebbe un investimento importante e da misurare nel tempo. Ha qualità, in Italia lo abbiamo visto ancora poco: il salto da una media alla Juve è enorme, è un altro sport. Possibilità Icardi essendo svincolato? Farlo convivere con Spalletti… Sarebbe un secondo capitolo… Icardi-Spalletti non è una coppia che può avere futuro, non c’è una possibilità per l’argentino con questo allenatore".