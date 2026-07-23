Douglas Luiz più di Malen, emblema Arthur, macigno Milik: 171 milioni di problemi Juve

Il caso Arthur

Emblematico anche il caso Arthur: 3.6 milioni lordi fino a giugno 2027. Un ingaggio simile a quello di Nicolò Zaniolo, fresco di adeguamento con l’Udinese. Il brasiliano è un salasso: più della metà delle squadre di Serie A non avrebbero la forza per dargli lo stipendio percepito alla Juve, aspetto che spiega benissimo la complessità del mercato in uscita affrontato da Carnevali e Massara. Pure Arkadiusz Milik, sostanzialmente fermo da due anni, è un macigno con i suoi 2,8 milioni lordi a stagione. Si porta a spasso Jacopo Fazzini, Gianluca Busio, Enrico Del Prato, Omri Gandelman e Antonio Raimondo, elementi che per Cagliari, Venezia, Parma, Lecce e Frosinone spostano gli equilibri di un’intera stagione. Un dato che rende l’idea di come anche gli esuberi “minori” incidano sensibilmente sul bilancio. E sulle manovre per cedere: chi si accolla certi ingaggi in Italia? Solo la Premier League può venire in soccorso della Juve. Persino João Mário, con 4,6 milioni, si colloca allo stesso livello di Riccardo Orsolini al Bologna: sì, Orso sta negoziando il rinnovo con adeguamento, ma si capisce benissimo il motivo per il quale i rossoblù si siano defilati dalla corsa per confermare il laterale ex Porto anche in questa stagione.