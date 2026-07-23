Openda in affitto, Lione in pole. La Juve lo ‘frena’: ancora non si può...

TOINO - Occorre trovare una soluzione. E la soluzione deve lasciare tutti soddisfatti. Mica facile, nella situazione in cui si trova adesso la Juventus . Mica scontato, considerata pure quella in cui si trova Lois Openda . L’attaccante belga, a differenza del collega David, ha un mercato più vivo e vibrante. Nel senso: alla sua porta hanno bussato più squadre, consapevoli di poter strappare un prestito, possibilmente con un diritto di riscatto, ma di poterlo prendere sostanzialmente in affitto per una stagione. E poi si vedrà. Ecco, non è servito molto per capirlo: la palla in questo modo è passata direttamente tra i piedi del calciatore, che continua ad allenarsi alle dipendenze di Spalletti, che continua contemporaneamente a guardarsi altrove. Lì dove calciatore e Juve hanno già individuato l’orizzonte futuro.

Le parti sono destinate a separarsi, però è una separazione ancora tutta da costruire. Ad esempio, nelle scorse settimane si era fatto sotto il Lens per Openda, sempre a titolo temporaneo: il giocatore aveva dato la sua disponibilità a parlarle, poi però non si è arrivati alla chiusura auspicata. Nel mentre si è inserito il Lione, e a sua volta stuzzica l’attaccante belga, pronto a mettere i francesi al primo posto, stavolta per chiudere. Risposta? Aspettiamo. Il club infatti non ha altre risorse, anche solo per affrontare le prossime amichevoli. Se avesse ricevuto una proposta di acquisto, naturalmente, la reazione sarebbe stata ben diversa. Ma tanto per regalare Openda, a questo punto si può aspettare. A questo punto si può valutare.