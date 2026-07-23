Openda in affitto, Lione in pole. La Juve lo ‘frena’: ancora non si può...

TOINO - Occorre trovare una soluzione. E la soluzione deve lasciare tutti soddisfatti. Mica facile, nella situazione in cui si trova adesso la Juventus. Mica scontato, considerata pure quella in cui si trova Lois Openda. L’attaccante belga, a differenza del collega David, ha un mercato più vivo e vibrante. Nel senso: alla sua porta hanno bussato più squadre, consapevoli di poter strappare un prestito, possibilmente con un diritto di riscatto, ma di poterlo prendere sostanzialmente in affitto per una stagione. E poi si vedrà. Ecco, non è servito molto per capirlo: la palla in questo modo è passata direttamente tra i piedi del calciatore, che continua ad allenarsi alle dipendenze di Spalletti, che continua contemporaneamente a guardarsi altrove. Lì dove calciatore e Juve hanno già individuato l’orizzonte futuro.
Le parti sono destinate a separarsi, però è una separazione ancora tutta da costruire. Ad esempio, nelle scorse settimane si era fatto sotto il Lens per Openda, sempre a titolo temporaneo: il giocatore aveva dato la sua disponibilità a parlarle, poi però non si è arrivati alla chiusura auspicata. Nel mentre si è inserito il Lione, e a sua volta stuzzica l’attaccante belga, pronto a mettere i francesi al primo posto, stavolta per chiudere. Risposta? Aspettiamo. Il club infatti non ha altre risorse, anche solo per affrontare le prossime amichevoli. Se avesse ricevuto una proposta di acquisto, naturalmente, la reazione sarebbe stata ben diversa. Ma tanto per regalare Openda, a questo punto si può aspettare. A questo punto si può valutare.
Openda titolare nelle amichevoli: la Juve prende tempo
In fondo, Lois sarà il centravanti titolare della prossima amichevole, già sabato a Liegi contro lo Standard. Anche questo, incide sul mercato. Come incideranno i rientri: all’inizio della prossima settimana toccherà a David, a sua volta alle prese con un bel po’ di dubbi sul futuro. Poi sarà questione di arrivi, perché comunque la Juventus - nei prossimi giorni, cruciali - confida di portare un attaccante a Spalletti, perché non può più pazientare. Del resto, un mese all’inizio della stagione: tocca essere rodati. Tocca non essere impreparati. Soprattutto, non si può essere improvvisati.
Il mercato della Juve passa dall'addio di Openda
Un discorso che si lega all’intera squadra e in maniera particolare pure allo stesso Openda, che dopo una stagione a dir poco complciata ha perso il treno della Nazionale belga e la fama di uno dei migliori attaccanti in circolazione. Sogna un’altra chance, tuttavia altrove. Sogna di tornare quello che immaginava di poter essere a Torino. Lione non sarà così distante in termini di chilometri, ma può essere la giusta lontananza per ricominciare. Aspettando l’ok della Juve. E l’arrivo di chi sarà chiamato a sostituirlo.
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TOINO - Occorre trovare una soluzione. E la soluzione deve lasciare tutti soddisfatti. Mica facile, nella situazione in cui si trova adesso la Juventus. Mica scontato, considerata pure quella in cui si trova Lois Openda. L’attaccante belga, a differenza del collega David, ha un mercato più vivo e vibrante. Nel senso: alla sua porta hanno bussato più squadre, consapevoli di poter strappare un prestito, possibilmente con un diritto di riscatto, ma di poterlo prendere sostanzialmente in affitto per una stagione. E poi si vedrà. Ecco, non è servito molto per capirlo: la palla in questo modo è passata direttamente tra i piedi del calciatore, che continua ad allenarsi alle dipendenze di Spalletti, che continua contemporaneamente a guardarsi altrove. Lì dove calciatore e Juve hanno già individuato l’orizzonte futuro.
Le parti sono destinate a separarsi, però è una separazione ancora tutta da costruire. Ad esempio, nelle scorse settimane si era fatto sotto il Lens per Openda, sempre a titolo temporaneo: il giocatore aveva dato la sua disponibilità a parlarle, poi però non si è arrivati alla chiusura auspicata. Nel mentre si è inserito il Lione, e a sua volta stuzzica l’attaccante belga, pronto a mettere i francesi al primo posto, stavolta per chiudere. Risposta? Aspettiamo. Il club infatti non ha altre risorse, anche solo per affrontare le prossime amichevoli. Se avesse ricevuto una proposta di acquisto, naturalmente, la reazione sarebbe stata ben diversa. Ma tanto per regalare Openda, a questo punto si può aspettare. A questo punto si può valutare.