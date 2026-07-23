Vlahovic, la Juve di nuovo addosso: la 9 è sullo store. Ma dentro il club c’è chi dice no

Vlahovic tra Juve, Everton e le ultime novità di mercato

Il Barcellona è defilato, il Besiktas sta perdendo la pazienza, ma in Inghilterra c’è l’Everton che sta valutando di mettere sul tavolo una proposta. Vlahovic, però, è molto freddo sui Toffees. Aspetta ancora di capire quante possibilità abbia di tornare alla Juve prima di prendere in considerazione altri piani B. Intanto, lo store online Adidas (non quello della Juve) ha messo in vendita la seconda maglia rosa col cognome Vlahovic e il numero 9. Una semplice casualità, sia chiaro. Fa il paio anche col profilo Instagram non aggiornato da Dusan, che nella biografia appare ancora come giocatore della Juve. Non sono indizi, ma curiosità. Per ora la realtà tiene distante il giocatore dai bianconeri. Alla luce del summit di ieri sera tra Spalletti, Carnevali, Massara e Chiellini, però, qualche scenario da oggi può cambiare.