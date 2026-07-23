Juve: rinnovi per Merola e Milia, Vacca alla Folgore. Le ultime operazioni di Next Gen e Primavera

Anche il mercato della Juventus Next Gen è entrato nel vivo. Mentre i bianconeri si stanno allenando agli ordini di Massimo Brambilla allo Juventus Training Center, sono stati definiti i rinnovi di due giovani: prolungano il loro rapporto con la Vecchia Signora Nicolo Milia (che si sta allenando con l'Under 20) e Antonio Stefano Merola . Intanto, i bianconeri hanno definito una nuova uscita dopo quella di Diego Pugno all' Ajax : Alessio Vacca giocherà sempre in Lega Pro, ma con la maglia della neopromossa Folgore Caratese .

Sei gol e sei assist con la Primavera, adesso la prima occasione tra i professionisti: Stefano Antonio Merola vuole ritagliarsi spazio importante con la Juventus Next Gen. Intanto, l'esterno offensivo classe 2007 ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto: si lega ai bianconeri fino al 30 giugno 2030 .

Definito anche il prolugamento di Nicolò Milia. Anche il centrocampista, sempre classe 2007, ha trovato l'intesa per il rinnovo fino al 30 giugno 2028 con opzione per altre due stagioni. Il diciannovenne si sta allenando con la Juventus Under20, ma è già nel giro della squadra di Brambilla. Per entrambe le operazioni si attende soltanto l'annuncio ufficiale.

Vacca ceduto alla Folgore Caratese

Nuova avventura in prestito, invece, per Alessio Vacca. Dopo i sei mesi alle Dolomiti Bellunesi, il classe 2005 è stato ceduto alla Folgore Caratese. La firma per il prestito fino al termine della stagione è attesa per il pomeriggio, poi arriverà l'annuncio ufficiale. Per Vacca la possibilità di mettersi in mostra nella società neopromossa in Lega Pro ma una delle più ambiziose.

Le amichevoli ufficiali

La Juventus ha anche ufficializzato le prime amichevoli che la squadra di Brambilla giocherà nella preaseason. Il 25 luglio, alle ore 18, i bianconeri scenderanno in campo al Centro Sportivo di Valdigne Mont Blanc (AO) contro il Pisa. Il 31 luglio, e sempre con fischio d'inizio alle 18, ci sarà l'amichevole contro il Vado all'Allianz Training Center di Vinovo. Poi ci sarà la classica sgambata in famiglia, con la sfida alla prima squadra in programma il prossimo 17 agosto alle ore 18: sarà l'ultimo test amichevole prima dell'inizio della stagione.

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