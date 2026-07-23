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La dinastia Del Piero in Serie D: ufficiali i trasferimenti del figlio e del nipote della leggenda Juve

Maglia granata, ma il richiamo al bianconero della Vecchia Signora è chiaro: i due saranno allenati da una vecchia conoscenza della Serie A
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Nuova avventura in Serie D per Tobias Del Piero. Il figlio dello storico capitano della Juventus indosserà la maglia del Pontedera nella prossima stagione. Con lui ci sarà anche il cugino Lorenzo Del Piero, che nella scorsa stagione aveva giocato nell'FC Paradiso nella terza serie svizzera. La società toscana vanta tra le proprie fila un altro nipote d'arte: Francesco Pio Gattuso, nipote del nuovo allenatore della Lazio ed ex commissario tecnico dell'Italia.

Figlio e nipote di Del Piero al Pontedera

Due colpi suggestivi per il Pontedera che in poco meno di ventiquattro ore ha annunciato gli arrivi di Tobias e Lorenzo Del Piero. "Pronti a lottare insieme. Benvenuto, Tobias Del Piero", ha scritto la società toscana in un post pubblicato sui propri canali social. Per il figlio del capitano bianconero, che gioca da esterno offensivo, si tratta di una nuova avventura in Serie D, dopo quelle dello scorso anno prima alla Sanremese e poi alla Pro Sesto.

 

 

Il cugino è il figlio di Stefano, fratello di Alex. Anche lui ha diciannove ma è una prima punta. Per lui è un ritorno in Italia: dopo aver vestito la maglia della Juve Stabia e aver esordito tra i professionisti a 16 anni col Trento, è reduce da un'avventura nella terza serie svizzera. "Una nuova sfida, con la maglia granata. Benvenuto, Lorenzo Del Piero", ha scritto il Pontedera sui social.

Mascara allenatore

Con i due Del Piero ci sarà anche un Gattuso. Si tratta di Francesco Pio. Il classe 2005 è un portiere che lo scorso anno ha difeso le porte di Sanremese e Vado sempre in Serie D. A guidarli ci sarà una vecchia conoscenza della Serie A, Giuseppe Mascara. Il quarantaseienne di Caltagirone è l'allenatore granata per la stagione 2026/27.

Il legame tra il Pontendera tra i figli e nipoti d'arte non finisce qui: lo scorso anno, infatti, in granata era arrivato Louis Buffon in prestito dal Pisa. Dieci presenze e poco più di 450 minuti per il figlio dello storico portiere bianconero che non è riuscito, tuttavia, a evitare la retrocessione del Pontedera prima di fare ritorno in nerazzurro. 

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