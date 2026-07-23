Juve, vola la campagna abbonamenti: superata la quota dello scorso campionato

Sembra ispirare davvero grande fiducia il nuovo corso della Juventus . Il netto cambio a livello dirigenziale, abbinato alla continuità in panchina con il rinnovo di Luciano Spalletti , pare abbia decisamente convinto il popolo bianconero. A testimonianza di ciò l'importante dato che arriva dalla campagna abbonamenti a un giorno dalla chiusura. Nonostante i colpi di mercato debbano ancora arrivare evidentemente i tifosi credono nella gran voglia di rivalsa della squadra e della società.

Juve, vola la campagna abbonamenti

Ma qual è il dato in questione? A un giorno dalla conclusione della campagna abbonamenti, la Juventus ha già oltrepassato il risultato registrato nella scorsa stagione, quando erano state sottoscritte 19.200 tessere, inclusi gli abbonamenti Premium. Venerdì 24 luglio rappresenterà l'ultimo giorno utile per acquistare un abbonamento e garantirsi un posto all'Allianz Stadium per tutte le gare casalinghe della squadra guidata da Luciano Spalletti nel campionato di Serie A 2026/2027. Un segnale da parte della piazza che evidentemente crede con forza alla rinascita dei bianconeri dopo il deludente epilogo della scorsa stagione, conclusasi senza la qualificazione alla Champions League.