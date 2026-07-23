Openda sblocca il mercato Juve: da Kolo Muani a Pellegrino, ecco cosa filtra. E Dibu Martinez...

Resiste il momento di attesa per il calciomercato della Juventus. Dai tifosi bianconeri è arrivato un grande segnale di fiducia attraverso i numeri della campagna abbonamenti, nonostante gran parte delle acquisizioni da parte del club non siano ancora arrivate. Con il consueto appuntamento sul canale YouTube di Tuttosport con 'Aperimercato' il punto sulle trattative più calde portate avanti dalla dirigenza juventina. In studio con Cristiano Corbo c'è Lorenzo Aprile.
Come si sblocca il mercato Juve
Aprile, a proposito della campagna acquisti Juve, spiega: “Il mercato si sblocca con le cessioni. Intanto sta girando questo video di Carnevali con Fenucci dopo l’Assemblea di Lega: qualche chiacchierata su Lucumì sarà stata fatta, anche se ora il colpo in difesa non è la priorità. Ad oggi le priorità sono portiere e centravanti, anche se come raccontato ieri ha fatto passi in avanti a centrocampo per Kessié. Per l’attaccante non servono cessioni visto che è andato via Vlahovic e sta per partire Openda direzione Lione”.
"Openda al Lione: da capire se..."
Su Openda in particolare: “La Juve ha ragionato, c’erano diversi club su di lui: all’inizio i bianconeri avrebbero voluto cederlo in Premier a condizioni più onerose per il prestito, ma sembra che alla fine ad avere la meglio sia il Lione. Il giocatore ha dato apertura toltale, si tratta sui dettagli. Da capire se sarà prestito oneroso con parte dell’ingaggio sostenuto dalla Juve o se sarà prestito gratuito e a quel punto i bianconeri non dovranno pagare alcunché. Sicuramente questa cessione, con l’incasso per Muharemovic, sbloccherà una delle due punte: Kolo Muani o Pellegrino”.
Il problema del monte ingaggi
Una delle tematiche che incide nella campagna acquisti è sicuramente il monte ingaggi: “Non scordiamo che la Juventus ha una zavorra da 171 milioni: è la squadra con il monte ingaggi più alto della Serie A, visto il rientro di diversi esuberi. Durante la stagione era seconda, si presume che sei seconda per monte ingaggi sei seconda anche in classifica… La Juve paga tanto anche giocatori che impiega poco. Un ‘casino’ è in porta: se non si trova un acquirente per Di Gregorio (su di lui solo club turchi che appena ascoltata la richiesta di 15 milioni sono andati via), non è da escludere che si decida di privarsi di Perin regalandolo praticamente e tenendo Di Gregorio. Ma se tieni Di Gregorio vuol dire che hai un secondo portiere che percepisce 2.5 milioni all’anno. Stesso discorso per David. Non trovi acquirenti, dai Ekhator in prestito, ma ciò vuol dire che tieni David come terzo attaccante e parliamo di un attaccante che guadagna 6 milioni. Carnevali e Massara hanno ereditato una situazione complessa: è la verità dei fatti, stanno lavorando per uscire da questa situazione che è tutto fuorché semplice”.
"Lavoro nell'ombra? La verità è che..."
Ma la Juve ha iniziato a lavorare più nell'ombra visti i tempi in cui si è saputo di Ekhator e Celik? La risposta è... nì: “Celik era qualcosa all’oscuro di tutti, Roma compresa che aveva prenotato le visite mediche e il volo per farlo tornare: si è lavorato all’oscuro per timore che i giallorossi potessero reinserirsi nella corsa. Per Ekhator più che un lavoro sotto traccia è stata un’idea delle ultime ore, spuntata poco prima che si chiudesse il bilancio, in un affare di grande importanza per la Juve in ottica plusvalenze. Quelle due operazioni sono state fatte più segretamente per diversi motivi: nel caso degli obiettivi prioritari, i nomi fatti sono quelli su cui si stanno muovendo con più forza”.
Kolo Muani, perché la Juve insiste
Sulla situazione Kolo Muani, con il Psg che chiede 50 milioni: “L’offerta Juve, oltre la quale non può spingersi, è di 40 milioni con percentuale sulla futura rivendita e bonus, arrivando così a 45 più o meno. Qui ci sono delle considerazioni da fare: la richiesta del Psg è eccessivamente esosa per un calciatore che lo scorso anno ha segnato 1 gol in Premier. Ma il ragionamento che fa la Juve è che non si può permettere di scommettere, di prendere un calciatore di prospettiva correndo il rischio di ritrovarsi con un nuovo Openda o David. Vogliono l’usato sicuro, Kolo ha avuto ottimi numeri alla Juventus: 12 gol in 22 presenze se non erro. Poi conosce l’ambiente, è acclamato da spogliatoio e mister, e ha una voglia matta di Juve: l’accordo tra lui e il club è stato trovato settimane fa. Non ha mai messo in discussione il suo voler tornare a Torino. E poi la valutazione che fanno i bianconeri è che sul mercato non c’è un profilo simile, col suo status, che costi di meno. Quindi o effettivamente si va a pagare la stessa cifra per i Sorloth, Mateta ecc, oppure un giocatore dallo stesso status che costi meno non c’è. Ed è per questo che la Juventus insiste fino al logorio”.
"Rispetto ad un anno fa..."
Un affare, quello per l'attaccante francese, che la Juve sta portando avanti in maniera molto diversa rispetto ad un anno fa, quando poi il suo ritorno saltò: “La trattativa di quest’anno è diversa da quella di un anno fa. Lo scorso anno Comolli era convinto che tirando alla fine avrebbe spinto il Psg a cederlo alle sue condizioni, cioè in prestito con dritto. Il Psg però fin dal primo giorno aveva detto che lo avrebbe ceduto solo a obbligo condizionato o a titolo definitivo. Stavolta la Juventus si è avvicinata tantissimo alle richieste dei parigini, facendo più offerte che sono state rigettate, Carnevali ha anche incontrato emissari del Psg a Rimini. Tutto un altro apparato diplomatico. Ora però bisogna capire anche cosa vuole fare il Psg, che non può tirare la corda all’infinito: ha un giocatore da piazzare e che sta facendo allenare con l’U19, Luis Enrique non ha nessuna intenzione di reintegrarlo”.
La concorrenza su Pellegrino
In attacco il primo obiettivo resta Kolo Muani, ma rimane viva anche la pista che porta a Pellegrino del Parma, su cui però ci sono anche altri club italiani: “All’inizio del calciomercato il Parma voleva la cessione a titolo definitivo, ora si sta facendo spazio anche l’ipotesi di un prestito particolarmente oneroso con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di obiettivi semplici -tipo il 10° posto. Ma la Juve sta insistendo su Kolo Muani, e se arriva la Roma con 30 milioni o la Fiorentina che vende Kean e Piccoli e offre 30 milioni a quel punto il Parma…”.
"Spalletti vorrebbe il Dibu. Vicario..."
Infine: “Centrocampo? Ad oggi ci sono altre esigenze. Detto di Kessié, sul centrocampista di impostazione: Lobotka ha una clausola di 25 milioni ma valida solo per l’estero. Sul portiere: Vicario non è il preferito ma il più semplice su cui arrivare economicamente. Tra lui e il Dibu Spalletti vorrebbe l’argentino, ha qualche dubbio sul fatto che Vicario sia un upgrade copioso rispetto a Di Gregorio. Vicario è in Italia, è stato messo fuori rosa dal Tottenham, aspetta di capire il suo futuro che credo sarà in Serie A. Mi sento di dire: Juve o Napoli”.
Resiste il momento di attesa per il calciomercato della Juventus. Dai tifosi bianconeri è arrivato un grande segnale di fiducia attraverso i numeri della campagna abbonamenti, nonostante gran parte delle acquisizioni da parte del club non siano ancora arrivate. Con il consueto appuntamento sul canale YouTube di Tuttosport con 'Aperimercato' il punto sulle trattative più calde portate avanti dalla dirigenza juventina. In studio con Cristiano Corbo c'è Lorenzo Aprile.
Come si sblocca il mercato Juve
Aprile, a proposito della campagna acquisti Juve, spiega: “Il mercato si sblocca con le cessioni. Intanto sta girando questo video di Carnevali con Fenucci dopo l’Assemblea di Lega: qualche chiacchierata su Lucumì sarà stata fatta, anche se ora il colpo in difesa non è la priorità. Ad oggi le priorità sono portiere e centravanti, anche se come raccontato ieri ha fatto passi in avanti a centrocampo per Kessié. Per l’attaccante non servono cessioni visto che è andato via Vlahovic e sta per partire Openda direzione Lione”.
"Openda al Lione: da capire se..."
Su Openda in particolare: “La Juve ha ragionato, c’erano diversi club su di lui: all’inizio i bianconeri avrebbero voluto cederlo in Premier a condizioni più onerose per il prestito, ma sembra che alla fine ad avere la meglio sia il Lione. Il giocatore ha dato apertura toltale, si tratta sui dettagli. Da capire se sarà prestito oneroso con parte dell’ingaggio sostenuto dalla Juve o se sarà prestito gratuito e a quel punto i bianconeri non dovranno pagare alcunché. Sicuramente questa cessione, con l’incasso per Muharemovic, sbloccherà una delle due punte: Kolo Muani o Pellegrino”.