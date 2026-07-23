Openda sblocca il mercato Juve: da Kolo Muani a Pellegrino, ecco cosa filtra. E Dibu Martinez...

Kolo Muani, perché la Juve insiste

Sulla situazione Kolo Muani, con il Psg che chiede 50 milioni: “L’offerta Juve, oltre la quale non può spingersi, è di 40 milioni con percentuale sulla futura rivendita e bonus, arrivando così a 45 più o meno. Qui ci sono delle considerazioni da fare: la richiesta del Psg è eccessivamente esosa per un calciatore che lo scorso anno ha segnato 1 gol in Premier. Ma il ragionamento che fa la Juve è che non si può permettere di scommettere, di prendere un calciatore di prospettiva correndo il rischio di ritrovarsi con un nuovo Openda o David. Vogliono l’usato sicuro, Kolo ha avuto ottimi numeri alla Juventus: 12 gol in 22 presenze se non erro. Poi conosce l’ambiente, è acclamato da spogliatoio e mister, e ha una voglia matta di Juve: l’accordo tra lui e il club è stato trovato settimane fa. Non ha mai messo in discussione il suo voler tornare a Torino. E poi la valutazione che fanno i bianconeri è che sul mercato non c’è un profilo simile, col suo status, che costi di meno. Quindi o effettivamente si va a pagare la stessa cifra per i Sorloth, Mateta ecc, oppure un giocatore dallo stesso status che costi meno non c’è. Ed è per questo che la Juventus insiste fino al logorio”.