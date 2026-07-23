C'è la Juve sulla nuova maglia da trasferta dell'Ajax: ecco il perché

Se l'asse Torino-Amsterdam si è acceso in estate per questioni relative al passaggio di Pugno dai bianconeri ai lancieri, ora ci ha pensato la presentazione della divisa da trasferta dell' Ajax a richiamare la Vecchia Signora. Presentata e subito indossata nel preliminare di Conference contro il Vojvodina, la nuova maglia away del club più prestigioso d'Olanda è stata arricchita di un particolare che non è certo sfuggito agli occhi dei tifosi della Juventus. Un dettaglio, o meglio, una foto che non evoca splendidi ricordi al popolo bianconero, ma pur sempre una foto che è rimasta impressa nei libri della storia del calcio.

Il motivo

"L'Ajax ha presentato la sua nuova divisa da trasferta per la stagione 2026/2027. La maglia nera con dettagli arancioni celebra la storia del club guardando al contempo al futuro. Una grafica grigio chiaro integrata nel design mette in risalto nove dei traguardi sportivi più significativi del club. Questa è anche la prima divisa ufficiale da gioco dell'Ajax a presentare il logo adidas Originals, che aggiunge un tocco classico al design complessivo". Questa la nota sul sito ufficiale dell'Ajax e tra i nove traguardi sportivi ce n'è uno che riguarda proprio la Juventus. Sulla divisa dei lancieri è stata impressa la storica foto di Johan Cruijff che con indosso i colori bianconeri si prende la Coppa dei Campioni del 1973. Una delle dolorose sconfitte juventine in una finale della massima competizione europea, quella volta a Belgrado finì 1-0 per gli olandesi. A fine partita avvenne lo scambio di maglie tra giocatori e il fenomeno orange decise di andare ad alzare il trofeo proprio con i colori della Juve addosso. Ora quello scatto è impresso sulla maglia dell'Ajax e ai tifosi bianconeri il dettaglio non è sfuggito.