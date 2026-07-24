Juve, il primo CdA con Carnevali: dal mercato ai rapporti, tutti i temi sul banco 

Metti una sera a cena. Poi il cda l’indomani, cioè ieri mattina. Si muove, la Juventus . Anche, soprattutto l’altra parte, quella che dirige e in particolare i conti. Dopo il ritrovo al JHotel di mercoledì - presente quasi tutto il Consiglio d’Amministrazione - voluto fortemente dal presidente Gianluca Ferrero e dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali , al mattino è arrivato pure il primo cda del nuovo ad. Con una specifica da fare: Carnevali non era fisicamente presente, in quanto impegnato in prima persona nelle riunioni milanesi nella sede della Lega Calcio. Nessun problema: è bastato un collegamento per (ri)presentarsi al consiglio, già conosciuto qualche ora prima. A questo è infatti servito il meeting - con tanto di cena - organizzato dalla società: a conoscersi. E a inaugurare i lavori, prime pagine di una nuova storia. Che dovrà essere diversa, in tutto e per tutto, e anche in questo senso quel ritrovarsi è stato fondamentale. Ha dato infatti una luce diversa. Senza toccare argomenti scottanti. Di cosa si è parlato? Di conti, sì. Non di calcio, si racconta. Non di mercato, si giura.

Di sicuro, c’è stato modo di approfondire legami e personaggi, e di dare un’altra iniezione di fiducia a Luciano Spalletti , passato (elegantissimo, in giacca e cravatta d’ordinanza) per un saluto e per conoscere i membri del Consiglio. Toni distesi, cordiali. E “ben differenti” rispetto a qualche tempo fa, quando pur simile cordialità era spesso scambiata per freddezza. Comunque, ammesso - persino internamente - l’errore Damien Comolli , la Juventus è ripartita, e l’ha fatto dai toni giusti di Carnevali , l’uomo a cui la proprietà ha affidato la ricostruzione della squadra e in maniera diretta anche del club. Nota a margine: tra i presenti Francesco Garino , unico rappresentante “esterno”, in quota Tether .

Juve, vola la campagna abbonamenti

Nessuna tensione dopo quanto accaduto qualche mese fa, con la proposta d’acquisto del club nello scorso dicembre per una cifra poco superiore al miliardo di euro. Preso atto dell’intenzione della proprietà di non cedere, Tether ha mantenuto un atteggiamento collaborativo. E in linea con lo spirito percepito anche nelle scorse ore, quando si è avuta la sensazione che - con Carnevali al comando - la linea sia diventata quantomeno più chiara, come più chiaro è certamente diventato il dialogo tra le parti.

Intanto, aspettando un colpo in entrata, la campagna abbonamenti vola sempre più in alto: è stata superata la quota della passata stagione. Oggi l’ultimo giorno per acquistare il pass annuale. A prescindere da quanto accaduto qualche mese fa, e a prescindere dai rallentamenti oggettivi sul mercato, la passione bianconera non è affatto svanita. Anzi.

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