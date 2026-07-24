Douglas Luiz, Spalletti insiste e rilancia: il bivio Juve vicino alla svolta

TORINO - Una volta erano le serate con gli amici e le diapositive da proiettare su un muro bianco. Preistoria, o quasi. Adesso sono i caroselli social – la raccolta delle foto migliori -, a chiudere ufficialmente le vacanze. Prima un rito riservato a pochi, adesso una platea globale. Come quella con cui, ieri, Teun Koopmeiners ha condiviso scatti e brevi video delle ferie post Mondiale. Punto e a capo, Ibiza è alle spalle mentre di fronte si sono già aperti i cancelli della Continassa per il centrocampista olandese che si è unito al gruppo guidato da Luciano Spalletti. Non è cambiato molto, né da una parte né dall’altra.