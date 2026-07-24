Juventus-Standard Liegi: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

La Juventus scende in campo per il secondo test amichevole. Dopo aver pareggiato 0-0 con il Basilea di Lichtsteiner, la squadra di Luciano Spalletti ha lavorato per la seconda settimana allo Juventus Training Center e ora è attesa allo stadio Maurice Dufrasne di Liegi per giocare contro lo Standard Liegi. Il match, che andrà in scena sabato 25 luglio, servirà per mettere nuovi minuti nella gambe e sarà l'occasione per valutare i progressi dei tanti calciatori che sperano nella conferma. Il tecnico bianconero avrà a disposizione gli ultimi arrivati, Kenan Yildiz e il secondo acquisto Zeki Celik. Non ci sarà Jeff Ekhator: il classe 2006 sta lavorando per recuperare dal problema fisico accusato nel test amichevole di una settimana fa in Svizzera.
Standard Liegi-Juve: orario e dove vederla
La Juventus è pronta per la seconda amichevole della preaseason contro lo Standard Liegi allo stadio Maurice Dufrasne. La gara si giocherà alle ore 20 e sarà visibile su diverse piattaforme. Sul sito ufficiale del club bianconero, sarà possibile assistere a Standard Liegi-Juventus in maniera gratuita. Inoltre, il test amichevole sarà trasmesso anche su Dazn e Sky Sport, oppure in streaming sulle rispettive app scaricabili per tutte le piattaforme: pc, smartphone e tablet. In alternativa, è possibile seguire la diretta testuale sul sito di Tuttosport.
Le probabili formazioni di Standard Liegi-Juve
Standard Liegi (4-4-2): Epolo; Fossey, Hautekiet, Karamoko, Mortensen; Abid, Ilaimaharitra, Nielsen, Mohr; Nkada, Nsimba. All. Euvrard
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Zhegrova, Miretti, Boga; Openda. All. Spalletti
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