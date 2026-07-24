Juventus-Standard Liegi: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

La Juventus scende in campo per il secondo test amichevole. Dopo aver pareggiato 0-0 con il Basilea di Lichtsteiner, la squadra di Luciano Spalletti ha lavorato per la seconda settimana allo Juventus Training Center e ora è attesa allo stadio Maurice Dufrasne di Liegi per giocare contro lo Standard Liegi. Il match, che andrà in scena sabato 25 luglio, servirà per mettere nuovi minuti nella gambe e sarà l'occasione per valutare i progressi dei tanti calciatori che sperano nella conferma. Il tecnico bianconero avrà a disposizione gli ultimi arrivati, Kenan Yildiz e il secondo acquisto Zeki Celik. Non ci sarà Jeff Ekhator: il classe 2006 sta lavorando per recuperare dal problema fisico accusato nel test amichevole di una settimana fa in Svizzera.