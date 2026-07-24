"Kessie? Dalle mie parti si dice...": Spalletti e quell'elogio che torna attuale per la Juve

Altro nodo da sciogliere è l'ingaggio che l'ex Milan andrebbe a percepire a Torino. La richiesta dell'entourage del centrocampista e l'offerta della Juventus rimangono ancora distanti. C'è stato un primo tentativo - che è stato rigettato - da 3.5 milioni l'anno. La Juve si è detta disposta ad arrivare a 4.5 milioni, ma una risposta da parte di Kessié e del suo agente non è ancora arrivata.

Perché la Juve vuole Kessié

La Juventus sta valutando di ristrutturare il centrocampo. I papabili addii nel reparto sarebbero Képhren Thuram e Teun Koopmeiners, oltre agli esuberi Douglas Luiz e Arthur. In questo senso Kessié sarebbe il profilo adatto per sostituire uno, se non tutti e due. L'ex Atalanta e Milan infatti conosce già il nostro campionato - in cui ha totalizzato più di 200 presenze -, ha giocato in Champions League e si è anche tolto la soddisfazione di vincere uno Scudetto, un campionato spagnolo, 2 supercoppe (una spagnola una araba) e 2 Champions League asiatiche. Kessié portererebbe alla Juventus dinamicità a centrocampo, oltre che a qualche gol: dati gli oltre 40 gol segnati in Serie A.