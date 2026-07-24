"Kessie? Dalle mie parti si dice...": Spalletti e quell'elogio che torna attuale per la Juve

Franck Kessié rimane un profilo centrale nell'idea che Luciano Spalletti ha per creare una nuova Juve. L'ivoriano piace molto al tecnico di Certaldo, che già nel 2017 - quando lui allenava la Roma e il centrocampista aveva impressionato tutti con la maglia dell'Atalanta - non aveva nascosto la stima che provasse per l'oggi giocatore svincolato. Rispondendo alla domanda di un giornalista in conferenza stampa, Spalletti aveva detto: "Se mi piace Kessié? Dalle mie parti si dice 'di molto!'". L'ivoriano poi a Roma non ci arrivò mai, venendo acquistato dal Milan, con cui vinse uno Scudetto al termine della stagione 2021/2022. I rossoneri sono stati l'ultima squadra con cui abbiamo ammirato Kessié nel nostro campionato, poi le due esperienze al Barcellona prima e all'Al-Ahli poi.
Kessie, interesse Juve
Oggi il suo nome torna in orbita Serie A visto l'interesse della Juve di Spalletti, che 9 anni dopo potrebbe finalmente venire accontentato. Il profilo di Kessié alla Juve piace, e tanto. Il motivo principale per cui non si è ancora affondato il colpo è che al momento la Vecchia Signora ha altre priorità: vedi alle voci portiere e centravanti.
Se per l'attacco il favorito rimane Kolo Muani, in uscita dal Paris Saint-Germain e con un'esperienza pregressa in bianconero, per il ruolo di estremo difensore non si è ancora individuato il profilo adatto. Kessiè quindi rimane in stallo per il momento, ma la Juve deve prestare attenzione dato l'interesse - guarda caso - proprio della Roma che ai tempi fu di Spalletti. I giallorossi vedono in lui il perfetto sostituto di Manu Koné: dato in uscita e conteso da club inglesi e arabi.
La distanza sull'ingaggio
Altro nodo da sciogliere è l'ingaggio che l'ex Milan andrebbe a percepire a Torino. La richiesta dell'entourage del centrocampista e l'offerta della Juventus rimangono ancora distanti. C'è stato un primo tentativo - che è stato rigettato - da 3.5 milioni l'anno. La Juve si è detta disposta ad arrivare a 4.5 milioni, ma una risposta da parte di Kessié e del suo agente non è ancora arrivata.
Perché la Juve vuole Kessié
La Juventus sta valutando di ristrutturare il centrocampo. I papabili addii nel reparto sarebbero Képhren Thuram e Teun Koopmeiners, oltre agli esuberi Douglas Luiz e Arthur. In questo senso Kessié sarebbe il profilo adatto per sostituire uno, se non tutti e due. L'ex Atalanta e Milan infatti conosce già il nostro campionato - in cui ha totalizzato più di 200 presenze -, ha giocato in Champions League e si è anche tolto la soddisfazione di vincere uno Scudetto, un campionato spagnolo, 2 supercoppe (una spagnola una araba) e 2 Champions League asiatiche. Kessié portererebbe alla Juventus dinamicità a centrocampo, oltre che a qualche gol: dati gli oltre 40 gol segnati in Serie A.
Juve, l'alternativa
Come abbiamo detto le parti restano ancora distanti. Nel caso di un mancato sviluppo nella trattativa per portare il centrocampista a Torino, la Juve avrebbe già valutato un profilo alternativo. Parliamo di André, in passato vicino al Milan, oggi in uscita dal Corinthians e su cui resta vivo l’interesse del Fenerbahce, mossosi con largo anticipo pur di convincerlo a trasferirsi in Turchia. La richiesta per il cartellino è alta: per sedersi al tavolo con i brasiliani si dovrà partire da una base d’offerta vicina ai 18 milioni più 4 di bonus, dal momento che il Corinthians detiene solo il 70% del cartellino, mentre il restante 30% appartiene alla famiglia del ragazzo.
Franck Kessié rimane un profilo centrale nell'idea che Luciano Spalletti ha per creare una nuova Juve. L'ivoriano piace molto al tecnico di Certaldo, che già nel 2017 - quando lui allenava la Roma e il centrocampista aveva impressionato tutti con la maglia dell'Atalanta - non aveva nascosto la stima che provasse per l'oggi giocatore svincolato. Rispondendo alla domanda di un giornalista in conferenza stampa, Spalletti aveva detto: "Se mi piace Kessié? Dalle mie parti si dice 'di molto!'". L'ivoriano poi a Roma non ci arrivò mai, venendo acquistato dal Milan, con cui vinse uno Scudetto al termine della stagione 2021/2022. I rossoneri sono stati l'ultima squadra con cui abbiamo ammirato Kessié nel nostro campionato, poi le due esperienze al Barcellona prima e all'Al-Ahli poi.
Kessie, interesse Juve
Oggi il suo nome torna in orbita Serie A visto l'interesse della Juve di Spalletti, che 9 anni dopo potrebbe finalmente venire accontentato. Il profilo di Kessié alla Juve piace, e tanto. Il motivo principale per cui non si è ancora affondato il colpo è che al momento la Vecchia Signora ha altre priorità: vedi alle voci portiere e centravanti.
Se per l'attacco il favorito rimane Kolo Muani, in uscita dal Paris Saint-Germain e con un'esperienza pregressa in bianconero, per il ruolo di estremo difensore non si è ancora individuato il profilo adatto. Kessiè quindi rimane in stallo per il momento, ma la Juve deve prestare attenzione dato l'interesse - guarda caso - proprio della Roma che ai tempi fu di Spalletti. I giallorossi vedono in lui il perfetto sostituto di Manu Koné: dato in uscita e conteso da club inglesi e arabi.