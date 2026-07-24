"È iniziato tutto con un pranzo", Chiellini lancia il nuovo progetto Juve: di cosa si tratta

Gli obiettivi

Allineato il pensiero del Rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati: "Grazie a Juventus che ci ha fatto sentire subito parte della famiglia. Per strani motivi non avevamo mai avuto un momento di contatto. C’è stato, perché subito abbiamo condiviso e trovato sintonia tra principi e valori per futuri obiettivi comuni ma per fare le cose devi sentirti a casa, e noi lo abbiamo fatto. L’atmosfera ci ha consentito di fare tutto in tempi rapidi e non è scontato. Il settore degli eventi sportivi andava affrontato con l’approccio di un evento sistemico. Ogni componente deve avere la capacità di governare la complessità. Ci ha dato l’ambizione di creare la futura classe dirigente".