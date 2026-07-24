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Juve-Liegi, i convocati: Yildiz out, fuori anche altri due attaccanti

Dopo lo 0-0 al debutto contro il Basilea, i bianconeri affrontano i belgi in trasferta nella seconda amichevole precampionato
4 min
juveStandard LiegiAlessio Vacca
Juventus

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Dopo lo 0-0 nella prima uscita precampionato contro il Basilea di Stefan Liechtsteiner, la Juve prepara la seconda amichevole, contro lo Standard Liegi, in programma domani (sabato 25 luglio) alle ore 20. Mentre attende importanti novità dal mercato, Luciano Spalletti prepara il match contro i belgi: un test importante per misurare a che punto è la squadra, sia dal punto di vista atletico che tecnico-tattico. L'allenatore di Certaldo dovrà ancora fare a meno del suo numero 10, Kenan Yildiz, alle prese con una tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro. Il turco, però, non sarà l'unico grande assente. Per la trasferta in Belgio non ci saranno nemmeno Zhegrova e Milik, così come gli infortunati Ekhator e Thuram, Pedro Felipe per lavoro personalizzato e Koopmeiners, appena rientrato. 

Juve, i convocati di Spalletti per l'amichevole contro lo Standard Liegi

Sono dunque 24 i calciatori bianconeri convocati per l'amichevole di domani sera (ore 20) in casa dello Standard Liegi. Questa la lista dei giocatori in partenza per il Belgio: 1 Perin, 2 Celik, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 12 Douglas Luiz, 13 Boga, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 20 Openda, 21 Miretti, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 27 Cambiaso, 29 Arthur, 32 Cabal, 41 Owusu, 43 Gil Puche, 45 Oboavwoduo, 46 Licina, 47 Durmisi, 48 Elimoghale.

 

 

Alessio Vacca dalla Juve Next Gen alla Folgore Caratese

Intanto attraverso una nota ufficiale la Juve ha annunciato il passaggio di Alessio Vacca dalla Next Gen alla Folgore Caratese: "Dopo il prestito nella seconda parte dell’annata 2025/26, nuovo trasferimento a titolo temporaneo per Alessio Vacca che in questa stagione vestirà la maglia della Folgore Caratese: è ufficiale il passaggio del calciatore classe 2005 alla squadra lombarda che milita in Serie C fino al 30 giugno 2027 - si legge -. A Torino dall'età di quattordici anni, Vacca ha collezionato quasi 60 presenze con la Primavera bianconera – mettendo a segno 24 reti e 9 assist –, prima del suo passaggio in Next Gen, tra i professionisti, nella stagione 2025/26. Quindici complessivamente le gare giocate con la squadra allenata da Massimo Brambilla nella prima parte dell’annata, arricchite da una rete – arrivata nella prima giornata di campionato e al suo esordio nel professionismo – e un assist, a cui poi hanno fatto seguito le 12 presenze con la maglia delle Dolomiti Bellunesi. Ora, ad attenderlo, una nuova e stimolante sfida: buona fortuna, Alessio!".

 

 

Stesso percorso per Alessandro Bassino, classe 2006, che dovrebbe firmare nelle prossime ore. 

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