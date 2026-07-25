“Mi voleva l’Inter, ma alla Juve non puoi dire di no. Allegri prezioso, Ronaldo troppo facile”

Una vita col pallone tra i piedi, iniziata nel Gremio. Fino alla tappa che Douglas Costa sta vivendo adesso, all’Al-Ittifaq dell’ambizioso Pietro Laterza. L’esterno brasiliano ha ancora fame di calcio. E quando ripensa al passato cerca di catturare tutta la felicità che gli ha regalato la Juve in Italia. Dalla vicina Bardonecchia, sede del ritiro pre-campionato, scava tra i ricordi bianconeri più belli. Douglas Costa, come sta? È felice di ripartire dall’Al-Ittifaq dopo i sei mesi trascorsi al Chievo in Serie D? «Sono felicissimo, sto bene, voglio far vedere ancora il mio valore». Ora è Bardonecchia per il ritiro pre-campionato. È passato dalla sua vecchia Torino? «No, non sono riuscito a fermarmi lì, ma ho dei bellissimi ricordi di Torino, perché ho vissuto tra i momenti più belli della mia carriera. Ho imparato ad amare l’Italia».