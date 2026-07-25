Finalmente Kolo Muani! Juve al traguardo, Psg rassegnato: le cifre del colpo mercato

Contatti con i vecchi compagni

Non vede l’ora, l’attaccante. Negli ultimi giorni ha sentito con più insistenza i vecchi amici bianconeri: da Kalulu a Thuram, connazionali, passando per i senatori della squadra, su tutti McKennie. Il ricordo che ha lasciato è così vivo da oltrepassare dirigenze e allenatori, da non dare dubbi d’alcun tipo persino quando la trattativa era sembrata a un punto morto e impossibile da rianimare. Invece, l’insistenza. In particolare quella di Lucio, dal quale era arrivata la prima indicazione sul francese addirittura a gennaio. “Perché non provarci?”, aveva sussurrato alla dirigenza di allora, a cui aveva chiesto un centravanti, proprio come qualche settimana fa. Muani era al Tottenham e faticava a imporsi, però l’allenatore Thomas Frank credeva così tanto nella sua redenzione da imporre la permanenza, almeno finché le acque della salvezza non si fossero tranquillizzate. Ecco: non è mai successo, se non con De Zerbi, che pure aveva indicato Kolo come possibile rinforzo in questa nuova era degli Spurs tra lo spendere e lo spandere. No, stavolta Randal ha vestito la stessa determinazione di un anno fa, consapevole dei rischi corsi e della possibilità di rimanerci ancora male.