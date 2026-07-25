Calciomercato Juve, il derby dei portieri: Dibu Martinez più lontano. Si sbloccano due cessioni

Vicario vuole la Serie A

Il portiere, a lungo vice di Donnarumma in Nazionale e perfino acclamato a titolare quando Gigio visse un periodo di crisi subito dopo l’addio al Milan, non è vede l’ora di tornare in Serie A ed è motivato a rilanciare la sua carriera e a mettere definitivamente da parte le difficoltà, anche personali oltre che fisiche, dell’ultimo periodo che gli sono costate la titolarità nel Tottenham. De Zerbi, peraltro, non lo ha convocato per la tournée che gli Spurs disputeranno in Asia ed è indubbio che questo rappresenti un assist per la Juventus: attendere ancora qualche giorno affinché gli inglesi siano disposti ad accettare la soluzione del prestito. A fine stagione, anche in considerazione del rendimento del portiere che ha un contratto fino al 2028, si discuterà di eventuale riscatto. E Di Gregorio? Lui è ormai in uscita ma non ci sono in vista soluzione concrete. La Juve aveva provato a parlarne con l’Atalanta (del ds Giuntoli, colui che aveva portato l’ex monzese a Torino e quindi, evidentemente, un suo estimatore) in uno scambio con Carnesecchi, ma i bergamaschi hanno risposto che non accettano contropartite e hanno fissato il prezzo a non meno di 40 milioni. Niente da fare e, dunque, si dovrà attendere.