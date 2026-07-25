Vlahovic, il Besiktas rilancia e la Juve non si muove. Il Napoli pronto a tornare in agguato

Vlahovic, si muove il Napoli

Già, perché sotto traccia si sta muovendo anche il Napoli, alla finestra per individuare un altro attaccante da affiancare a Rasmus Hojlund. Già, perché il futuro di Romelu Lukaku è in bilico. Venuta meno la presenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra, la strada per immaginarlo ancora in Campania diventa più impervia. Tra qualche giorno Lukaku tornerà in Italia dopo le vacanze post Mondiale per comprendere le reali intenzioni di Manna (che si è già espresso, prefigurando sviluppi imminenti: «Parleremo col giocatore al suo rientro») e De Laurentiis. Il giocatore è da considerare sul mercato, a tutti gli effetti. Così il Napoli, che ritiene sostanzialmente fuori dal progetto anche Lorenzo Lucca, cerca un numero nove col quale completare il reparto. Vlahovic fa al caso di Allegri: Manna aveva già approcciato papà Milos a inizio giugno, con la promessa di risentirsi più avanti se Dusan non avesse trovato una destinazione gradita. Ecco, si sono risentiti. Con una promessa: se Lukaku e Lucca dovessero lasciare Napoli, il serbo rientrerebbe di diritto nella lista dei giocatori prendibili per affiancare Hojlund.