Openda lascia la Juve e va al Lione! Tutti i dettagli e la formula dell'operazione

La Juventus saluta Loïs Openda (almeno per il momento). L'attaccante belga è reduce da una prima stagione disastrosa in bianconero e adesso si trasferirà in Francia per rimettersi in gioco in cerca di rilancio. Giovanni Carnevali e Frederic Massara hanno chiuso l'operazione con il Lione , che lo acquisterà in prestito . Dopo l'amichevole che la squadra di Luciano Spalletti giocherà contro lo Standard Liegi (oggi alle 20), l'ex Lipsia saluterà i compagni per intraprendere la sua nuova avventura.

I numeri di Openda in bianconero

Acquistato sul gong della scorsa sessione estiva di mercato, Openda era stato accolto con grande entusiasmo. Tuttavia, il classe 2000 ha disatteso le aspettative, finendo ai margini della rosa bianconera e scaricato da Luciano Spalletti e dalla dirigenza. Nella sua prima stagione alla Juventus, il belga ha giocato 34 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, segnando soltanto due reti: una contro la Roma e una contro il Bodo/Glimt. Adesso l'opportunità di rimettersi in gioco in Ligue 1, campionato che conosce bene dopo l'ottima stagione al Lens della stagione 2022/23.

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