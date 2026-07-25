45' - 0-0 tra Standard Liegi e Juve al termine della prima frazione. Ritmi bassi e tanta imprecisione dal punto di vista tecnico

20:39

Fase di studio

37' - Ritmi molto blandi tra le due squadre: tanto palleggio e poca verticalità, complice -evidentemente- anche le gambe pesanti a causa della preparazione estiva

20:29

Si fa vedere la Juve

27' - Sugli sviluppi di corner la palla arriva a Locatelli, che tenta la conclusione di prima: palla che finisce altissima sopra la porta

20:24

Ancora Liegi in avanti

21' - Erroraccio in uscita di Cambiaso, palla regala a Trouillet che tira dalla trequarti ma conclude male. Palla leggermente deviata, sarà corner

20:16

Next Gen, finisce 1-1 col Pisa

Termina in parità la sfida tra Pisa e Juve Next Gen. Al Centro Sportivo del Valdigne Mont Blanc i bianconeri hanno pareggiato per 1-1 contro i nerazzurri, rimontando l'iniziale svantaggio di Leone. A siglare la rete del pari ci ha pensato Keutgen

20:13

OCCASIONE LIEGI!

10' - Ghiottissima chance per la squadra di Euvard: palla di Mortensen per Nkada che tutto solo nel cuore dell'area liscia la sfera

20:07

Tentativo di Adzic

4' - Buon avvio di gara del bianconero, vivace. Tenta la conclusione da fuori: il suo destro però è troppo debole, facilmente parato

20:03

INIZIA LA SFIDA!

1' - Fischio d'inizio: comincia il match tra Standard Liegi e Juve

19:48

Gatti guiderà la difesa

Federico Gatti guiderà la difesa bianconera. L'ex Frosinone si gioca tanto in questi test amichevoli, non essendosi ritagliato tanto spazio nella seconda parte della scorsa stagione con Luciano Spalletti. E per lui ci sono anche le sirene del mercato: complice l'infortunio di Buongiorno, il Napoli lo monitora. Gatti è un fedelissimo di Massimiliano Allegri.

19:41

Grande attesa per Douglas Luiz

Tra i bianconeri c'è grande curiosità per vedere di nuovo all'opera Douglas Luiz. Il brasiliano partirà dal primo minuto al fianco di Manuel Locatelli. Per lui è un'altra occasione per giocarsi la conferma: dopo l'amichevole col Basilea, Luciano Spalletti gli ha chiesto di crescere, fisicamente e sotto l'aspetto tecnico e della leadership. I tifosi bianconeri si augurano di ritrovare il calciatore che appena pochi anni fa incantava in Premier League con la maglia dell'Aston Villa.

19:36

Juventus al traguardo per Kolo Muani

La Juventus accelera per il nuovo attaccante e l'assist arriva da... Loïs Openda. Con la cessione del belga al Lione, i bianconeri possono ora lavorare in entrata per regalare il tanto atteso numero 9 a Luciano Spalletti. Il primo grande obiettivo è sempre Randal Kolo Muani, per il quale la Juventus vede vicino il traguardo.

19:31

Juventus Next Gen sotto all'intervallo

Mentre la Juventus di Luciano Spalletti si prepara a scendere in campo contro lo Standard Liegi, la Next Gen di Massimo Brambilla è impegnata in un test amichevole contro il Pisa (che proverà a conquistare di nuovo la promozione in Serie A dopo la retrocessione della scorsa stagione). I bianconeri sono sotto per 1-0 all'intervallo. La rete che ha portato avanti i nerazzurri è stata firmata da Giuseppe Leone.

19:27

Possibile esordio per Celik

L'ultimo arrivato in casa Juventus, Zeki Celik, parte dalla panchina. Luciano Spalletti potrebbe regalargli l'esordio con la maglia bianconera, come fatto con Ekhator nell'amichevole col Basilea. C'è tanta curiosità per vedere all'opera il secondo acquisto della sessione estiva 2026/27 firmato Giovanni Carnevali e Frederic Massara.

19:22

Il programma estivo della Juventus

La Juventus avrà una preaseason molto ricca di incontri amichevoli. Ecco il programma completo:

Venerdì 31 luglio, 18.00 (orario italiano): Juventus-Nizza

Mercoledì 5 agosto, 13.45 (orario italiano): Juventus-Chelsea

Sabato 8 agosto, 12.00 (orario italiano): Juventus-Inter

Martedì 11 agosto, 12.00 (orario italiano): Juventus-Palermo

Lunedì 17 agosto, 18.00 (orario italiano): Juventus-Juventus Next Gen

19:18

Licina e Durmisi titolari

Luciano Spalletti ha schierato titolari due giovani bianconeri: il tedesco Licina giocherà largo a destra, mentre il classe 2008 Durmisi sarà la prima punta della Juventus.

19:12

Openda in tribuna

Loïs Openda non verrà utilizzato da Luciano Spalletti. Il belga, ormai prossimo al passaggio al Lione, guarderà la sfida dalla tribuna. Ecco, di seguito, la panchina bianconera: Perin, Pinsoglio, Celik, Miretti, Rugani, Joao Mario, Arthur, Cabal, Owusu, Gil Puche, Oboavwood, Elimoghale.

19:09

Le formazioni ufficiali di Juventus-Standard Liegi

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Licina, Adzic, Boga; Durmisi. All. Spalletti.

STANDARD LIEGI (3-5-1-1): Epolo; Karamoko, Hautekiet, Mortensen; Fossey, Abid, Ilaimaharitra, Trouillet, Drammeh; Nielsen, Nkada. All. Euvrard.

19:04

La prima Juventus Next Gen della stagione

La Juventus Next Gen, scesa in campo col Pisa, è stata schierata così da Brambilla:



Fuscaldo; Savio,Van Aarle, Brugarello, Pagnucco, Mazur, Macca, Bamballi, Amaradio, Konate; Guerra.

18:47

Dove vedere Juventus-Standard Liegi

La partita tra la Juventus e lo Standard Liegi sarà visibile in diretta e in maniera gratuita sul sito ufficiale bianconero. Inoltre, il test amichevole sarà trasmesso anche su Dazn e Sky Sport, oppure in streaming sulle rispettive app scaricabili per tutte le piattaforme: pc, smartphone e tablet. In alternativa, è possibile seguire la diretta testuale sul sito di Tuttosport.

18:45

Juventus in campo in Belgio

Secondo test amichevole per la Juventus dopo quello contro il Basilea. Poi il test col Nizza prima della partenza per la tournée internazionale.

Stadio Maurice-Dufrasne - Liegi