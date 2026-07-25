"Uno molto bene, l'altro bene": Spalletti, due nomi e i saluti a Openda. "La soluzione ce l'abbiamo"

I tifosi Juve all'estero

Poi un suo pensiero sui tanti tifosi italiani presenti allo stadio: "Questo è bello perché poi ci fa capire la dimensione. Ci fa capire, quando diciamo che bisogna essere di livello per poter gestire questa maglia. Ogni qualvolta si va a giocare in qualsiasi parte d'Europa sono tutti lì ad aspettarti e si riesce a percepire la grandezza e l'amore verso questo club. Noi abbiamo l'obbligo di fare dei passi in avanti. Il campionato è già partito perché se si crede di rincorrerlo o di essere accompagnati nelle partite vere poi si fa tardi, gli altri step by step vanno avanti. Oggi ho visto delle cose interessanti e sono contento della prestazione in generale. Poi è chiaro che ci sono cose da migliorare, ma c'è la possibilità di aspettare quei calciatori che ci daranno una mano. Quelli che hanno fatto il Mondiale sono calciatori importanti".