"Uno molto bene, l'altro bene": Spalletti, due nomi e i saluti a Openda. "La soluzione ce l'abbiamo"

La Juve trova la vittoria nel secondo test della preparazione estiva. Nella trasferta belga, contro lo Standard Liegi, la formazione allenata da Spalletti si impone con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Miretti su calcio di punizione. Il classe 2003, entrato a inizio ripresa, colpisce forte il pallone e non lascia scampo al portiere avversario. Meglio i bianconeri nel corso dei 90' con alcune occasioni, interessante l'impatto di Licina dall'inizio con qualche buona giocata - in campo da titolare anche il 2008 Durmisi -. Per il resto partita amministrata e gestita bene con pochi pericoli occorsi dalle parti di Di Gregorio e Perin. Al termine dell'amichevole le parole di Spalletti.
Spalletti, le parole dopo Standard Liegi-Juve
Spalletti analizza la prestazione della Juve: "Le sensazioni sono che ci siamo allenati bene e fatto in generale una buona partita. Nel primo tempo un po' lenti, una costruzione difficoltosa perché non riuscivamo a trovare il ritmo e gli spazi giusti. Una partita più difficile dove il pallino lo hanno avuto più loro, ma abbiamo dovuto rincorrere. Bene in fase difensiva: Gatti molto bene, Kelly bene. Nel secondo tempo siamo riusciti a far girare la palla con più qualità e velocità. Siamo riusciti ad avere il pallino in mano".
Openda, l'attacco e i giovani Juve
Sulla cessione di Openda: "Intanto si fa il più sincero in bocca al lupo a Openda per questa nuova avventura che andrà a vivere. Professionista e ragazzo eccezionale, gli auguriamo tutto il meglio possibile. Non siamo riusciti a sfruttarlo al massimo".
Sul mercato e l'attacco: "Poi per quanto riguarda in generale è chiaro che c'è un mercato carico di difficoltà però noi siamo lì accanto all'ufficio con il direttore, ci conosciamo da anni e loro sono continuamente al telefono a cercare qualche soluzione. La soluzione ce l'abbiamo, se rientrano i nostri... Ma ci permette di vedere i giocatori in rampa di lancio e quelli tornati da quelle esperienze che fanno parte del pacchetto Juventus".
I tifosi Juve all'estero
Poi un suo pensiero sui tanti tifosi italiani presenti allo stadio: "Questo è bello perché poi ci fa capire la dimensione. Ci fa capire, quando diciamo che bisogna essere di livello per poter gestire questa maglia. Ogni qualvolta si va a giocare in qualsiasi parte d'Europa sono tutti lì ad aspettarti e si riesce a percepire la grandezza e l'amore verso questo club. Noi abbiamo l'obbligo di fare dei passi in avanti. Il campionato è già partito perché se si crede di rincorrerlo o di essere accompagnati nelle partite vere poi si fa tardi, gli altri step by step vanno avanti. Oggi ho visto delle cose interessanti e sono contento della prestazione in generale. Poi è chiaro che ci sono cose da migliorare, ma c'è la possibilità di aspettare quei calciatori che ci daranno una mano. Quelli che hanno fatto il Mondiale sono calciatori importanti".
A chiudere sui giovani italiani: "Quelli forti vanno fatti giocare. Noi quelli che abbiamo portato li abbiamo messi in campo, è una proposta corretta quella di andare a tenere conto dei giovani che nel settore giovanile spingono poi serve sempre il giusto livello di qualità".
Cambiaso e il futuro Juve
Anche Cambiaso parla al termine della sfida: "Resto alla Juve? Penso di sì, ogni giorno c'è un nome nuovo: Barcellona, Manchester City, Real Madrid quindi siamo abituati a questo, fa parte del gioco".
E poi anche un pensiero su Pirlo e il suo accostamento alla panchina dell'Italia: "È ancora lunga, non è ancora stato annunciato. È una persona (Pirlo ndr) di grandissimo rispetto come lo sono Maldini e Leonardo, e tutto l'assetto che è stat creato. Vediamo come si svilupperà la cosa"
La Juve trova la vittoria nel secondo test della preparazione estiva. Nella trasferta belga, contro lo Standard Liegi, la formazione allenata da Spalletti si impone con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Miretti su calcio di punizione. Il classe 2003, entrato a inizio ripresa, colpisce forte il pallone e non lascia scampo al portiere avversario. Meglio i bianconeri nel corso dei 90' con alcune occasioni, interessante l'impatto di Licina dall'inizio con qualche buona giocata - in campo da titolare anche il 2008 Durmisi -. Per il resto partita amministrata e gestita bene con pochi pericoli occorsi dalle parti di Di Gregorio e Perin. Al termine dell'amichevole le parole di Spalletti.
Spalletti, le parole dopo Standard Liegi-Juve
Spalletti analizza la prestazione della Juve: "Le sensazioni sono che ci siamo allenati bene e fatto in generale una buona partita. Nel primo tempo un po' lenti, una costruzione difficoltosa perché non riuscivamo a trovare il ritmo e gli spazi giusti. Una partita più difficile dove il pallino lo hanno avuto più loro, ma abbiamo dovuto rincorrere. Bene in fase difensiva: Gatti molto bene, Kelly bene. Nel secondo tempo siamo riusciti a far girare la palla con più qualità e velocità. Siamo riusciti ad avere il pallino in mano".